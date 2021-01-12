«مصر للطيران»: رحلة واحدة بين مصر وقطر يوميا بدءا من 18 يناير

قال كابتن طيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، إن الخط الجوي بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر توقف لمدة 3 سنوات ونصف وكان يتم تسيير 3 رحلات يومية ولكن حاليا سيكون عدد الرحلات اليومية رحلة واحد ثم ترتفع إلى رحلتين بعد فتح الخط الجوي بينهما عقب المصالحة العربية الأخيرة في مدينة العلا السعودية ومن الممكن أن تصل عدد الرحلات اليومية إلى 3 رحلات إذا زاد الطلب على السفر بين البلدين.

وأضاف رئيس الشركة القابضة لمصر الطيران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على فضائية on، أن الطيران المصري ينتظر تصاريح الموافقة من هيئة الطيران المدني القطري وبعدها سيتم فتح باب الحجز أمام الجمهور، ومن المخطط أن تكون أول رحلة بين البلدين بصيغة رسمية يوم 18 يناير الجاري، وستتواصل الجهات القطرية مع هيئة الطيران المدني في مصر من أجل توفير تصاريح للطائرات القادمة من دولة قطر لدخول سماء جمهورية مصر العربية.