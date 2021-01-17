حنفي جبالي لنواب البرلمان: قاعد معاكم لنص الليل

قال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب ،انا قاعد معاكم لنص الليل .جاء ذلك على خلفية مطالبة عددا من الأعضاء التحدث حول مشروع بتعديل قانون صندوق رعاية أسر الشهداء .

يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه الجلسة العامة بالمجلس ، مناقشة كبيرة بين النائب المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية وبين نائب حزب الوفد محمد عبد العليم داوود.

قال المهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: هناك بعض الكلمات لايمكن أن تمر مرور الكرام داخل قاعة النواب، ولايمكن أن تذكر في المضبطة دون الرد عليها أو تعقيب، الدولة والنواب وكافة الجهات لاتخدع أسر الشهداء بتعويضات وهمية، هذه حقوقهم الأصيلة التي يفرضها علينا المجتمع المصري نحوهم.

وتابع موجها حديثه للنائب عبدالعليم داوود: النائب وضع تاريخ محدد ،و إن كل ماقبل هذا التاريخ هو السبب في وجود الإرهاب، وحقيقة لايمكن ان يتم تمييز الإرهاب بالتاريخ وإنما تمييزه بوجود هذه الكائنات ومن يعاونهم من العناصر الإرهابية والمتطرفة.

وهو مارد عليه النائب عبد العليم داوودقائلا: أنا لا أتفضل على الشهداء، تحية لكل مواطن مصري دفع ثمن إرهاب وفساد حزب ظل مستمرا 30 عاما، وأنا أصر على موقفي، وهذه كانت حملتي ضد الوزراء والمحافظين قبل ثورة يناير.

وكان النائب محمد عبدالعليم داود قد أشار إلى إنه لابد من وجود استراتيجية طويلة المدي لمحاربة الارهاب، وأضاف أن كل الاموال التي تم تهربيها قبل ثورة يناير وكل الاراضي التي تم سرقتها وكل المصانع التي نهبت كل هذا هو وقود الارهاب، والعديد من البنوك وغيرها في الخارج كلها اموال المصريين وتمول الارهاب.

وأضاف: كل إعلام فساد يمول الارهاب، وطالب النائب: لابد من إعلام يحترم ويقوم بتوعية عقل المواطن المصري.

وشدد داود خلال الجلسة العامة اليوم، على أن عدم سقوط شهداء جدد مرتبط بحالة وعي مجتمعي يجب أن ترتفع لمحاربة الإرهاب، يجب توسيع دائرة الوعي في المجتمع، يجب أن يكون هناك إعلام يتخلص من التضليل، وأن يقدم محتوى يحترم عقل المشاهد.

وتابع: أقول ما أذكره الآن كما قلته قبل 25 يناير، وحديث النواب وقتها كان صحيحا، ومثلما حذرنا من الأموال التي تم تهريبها للخارج، نحذر الآن من العقارات والأراضي التي تم الاستيلاء عليها من الدولة، وكلها أمور وثيقة الصلة بمحاربة الفساد والإرهاب.