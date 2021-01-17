رولا سعد: خطيبي اعترف بحبه في التليفون.. وسنتزوج بعد «كورونا» حوار

كشفت الفنانة اللبنانية رولا سعد عن وقوعها فى قصة حب مع المهندس يحيي خضر، بعد أشهر من الارتباط والتى من المقرر أن يكلل بالزواج خلال الفترة المقبلة.

ةكشفت رولا فى حوارها مع «الوطن» تفاصيل علاقتها مع خطيبها، وحقيقة زواجهم فى عام 2021.

هل سيدق قلب رولا سعد في عام 2021؟

أعيش حاليا قصة حب جميلة مع مهندس من خارج الوسط الفني، يدعى يحيي وهي علاقة جميلة ومتميزة للغاية لأننا متفاهمين ونشبه بعضنا البعض.

كيف تعرفت عليه؟

المقابلة الأولى كانت خلال الاحتفال بعيد ميلادي في شهر أغسطس الماضي، اثناء تواجدنا فى بيروت، ومن وقتها أصبحنا قربيبن من بعضنا البعض.

متى اعترف لك بحبه؟

بعد عدة مكالمات بيننا، اعترف بحبه لي وأنا كنت ذلك أيضا فهو انسان ناجح ومثقف للغاية وأشعر معه بالحفاظ علي نفسي.

رولا سعد: لا أتزوج من الوسط الفني لأنهم أصدقائي

هل سيتم الزواج في العام الحالي؟

الله أعلم، فنحن ننتظر ان تهدأ أو تنتهى جائحة كورونا التى أوقفت الحياة على الكوكب بأكمله.

لماذا لم تفكرين في الارتباط من الوسط الفني؟

لأنني أري أن كافة من يعملون في الوسط الفني هم أصدقائي ولم أشعر بحب تجاه أي فرد منهم سواء بمصر أو بيروت.

ما الصفات التي تحبيها في الشخص الذي سترتبطين به؟

يحب شخصية رولا سعد الانسانة الطبيعة وليست الفنانة، وأن تكون نفسيته جيدة وكريم ومعطاء ولا يعرف صفة البخل مطلقا، لأنني لا أحب تلك الصفة.

رولا سعد: كل أغاني الحب الجديدة ستكون لخطيبي

هل ستغنين له؟

كل أغنيات الحب القادمة التى سأقدمها ستكون خاصة به.

ما الأعمال الفنية التى تحضرين لها خلال الفترة الحالية؟

هناك ورشة عمل كبيرة تجمعني مع الموزع أحمد عادل قدمنا منها أغنية «لاغيني تلاقيني»، وسنقدم خلال الفترة المقبلة عدد اخر من الاغنيات منها المصرية والعربية.