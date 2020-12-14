رولا سعد: لو بهتم بالفلوس في الراجل كان بقى عندي ولاد بشنبات

أعربت رولا سعد عن سعادتها الكبيرة بنجاح أغنيتها الجديدة "لاغيني تلاقيني" لتخطيها الــ2 مليون مشاهدة على اليوتيوب بوقت قصير، مشيرة إلى أنها سعيدة بذلك الأمر للغاية لأن هذه الأغنية تعتبر عودة للسوق المصرية من جديد.

وعن حالة الحب الجديدة التي تعيشها في الوقت الحالي فقالت رولا لـ"الوطن" إن العلاقة ليست بالجديدة وأنها مرتبطة منذ فترة من شخص يعمل مهندس ويحمل 3 جنسيات وهم الأمريكية والسورية والفلسطينية، وعن موعد الزفاف فقالت إنه لم يحدد حتى الآن.

أما بخصوص الأشياء المهمة في شريك حياتها، فقالت أن يكون مسؤول وحنين عليها ويستطيع أن يحتويها، أما عن أن يكون لديه أموال كثيرة فقالت أنها لا ترغب في ذلك الأمر لأن الأموال ليست الشيء الأساسي لأنها إذا كانت تفكر في الأموال فكانت تزوجت وأنجبت شبابا بشنبات.

أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز، فيديو كليب "لاغيني تلاقيني"، الجديد للفنانة اللبنانية رولا سعد، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

الأغنية مصرية إيقاعية، تحمل في أنغامها سحر الموسيقى الشرقية بخلطة فنية مختلفة وجديدة، وتولى زياد خوري إخراج الفيديو كليب، وأظهر رولا بالعديد من اللوحات الفنية المميزة.

اختارت "رولا" أن تطل في العمل بمجموعة كبيرة من الأزياء غير التقليدية، مستخدمة أحدث صيحات الموضة والإكسسوارات المميزة.

"لاغيني تلاقيني" عمل غنائي استعراضي، من كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقي أحمد عادل، مكس وماستر هاني محروس.

يذكر أن رولا سعد قد طرحت مؤخرا كليب "دكان شلاطة"، والأغنية من كلمات فضل الراوي، ألحان بينو، وتوزيع رامي، والكليب من إخراج إيهاب عبداللطيف.