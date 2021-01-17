فيفي عبده لـ«الوطن»: راضية بقضاء الله وانا حاليًا في تحسن

أعلنت الفنانه فيفي عبده خلال فيديو عبر «انستجرام» أن حقنه خاطئة هي سبب مرضها خلال الفتره الماضية، ومازالت تتلقي العلاج حتي الأن.

وقالت «فيفي» لـ«الوطن»: «أنا الحمدلله أصبحت أفضل بكثير مما كنت عليه وكما صرحت في الفيديو بأن حقنه خاطئة هي سبب تعبي كل هذه الفتره، ولكنني لم أحب اتخاذ أي إجراء ضد الطبيب الذي أعطاني اياها لأنني اؤمن أن ما حدث هو نصيب ليس أكتر ولا أقل، ولو قدمت شكوي ضد الطبيب ماذا أستفيد».

وأضافت: «أنا مؤمنه جدا ان ماحدث لي أكيد شال عني شئ اكبر وأحمد ربنا عما حدث وتلك الفتره أعتقد منعتي الي حد كبير من التواجد في عدد من المناسبات وأري هذا خير بالنسبه لي يمكن ربنا حماني من اصابتي بكورونا اللعين».

وتابعت «فيفي»: «حبيت أن أطمئن جمهوري من خلال الفيديو والتواجد مؤخًرا عبر السوشيال ميديا حتي أقطع ألسنة مروجي الشائعات التي راودتني الفتره الأخيرة».

وعن تضامنها مع حورية فرغلي قالت: «حورية انسانه وفنانة جميله وان شاء الله أزمة وتعدي وتعود لجمهورها وفنها مره اخري وتنور الشاشه بأعمالها الجيده».

شائعات عن تدهور الحاله الصحيه لفيفي عبده

وقد نالت الشائعات مؤخرا من فيفي،بعد إختفاءها الفتره الماضية عن جمهورها عبر «السوشيال ميديا» لتنطلق شائعة وجودها في العناية المركزة في حاله سيئة لتخرج «فيفي» رغم مرضها عبر «السوشيال ميديا» لكي تطمئن الجمهور علي حالتها الصحية، وتسكت ألسنة مروجي الشائعات تضها مؤخرا،وقالت في تصريح سابق، حسبي الله في مروج شائعة تدهور حالتي ناس مريضه.