مدير تسويق «إفكو»: كل لتر زيت مستعمل يلوث مليون متر مكعب من المياه

قالت أمينة رزق، مدير تسويق قطاع الزيوت بشركة «إفكو»، إن الزيت المستعمل في المنازل المصرية لا تستطيع ربة المنزل التخلص منه بطريقة أمنة، وله أضرار كبيرة، كما أنه من الممكن أن يكون مفيدا حال التخلص الأمن منه لدخوله في عدد من الصناعات المختلفة.

البيئة رحبت ببرنامج الشركة للتخلص الآمن من زيوت الطعام

وأضافت «رزق»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه الإعلاميتان نهى عبدالعزيز وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن وزارة البيئة رحبت ببرنامج الشركة للتخلص الآمن من زيوت الطعام، وقامت بتوفير رعاية كاملة للبرنامج: «الموضوع قائم على أننا نمكن ست البيت في التخلص من الزيت المستعمل».

كل لتر زيت بيترمي بيلوث مليون متر مياه مكعبة

وأوضحت أن الزيت عند سكبه في البالوعات يؤدى إلى تكتل في مواسير الصرف ويؤدى إلى انسدادها، كما يؤثر على البنية التحتية للدولة بمواسير الصرف ويلوث المياه: «كل لتر زيت بيترمي بيلوث مليون متر مياه مكعبة، والأضرار كبيرة جدا».

نسعى لرفع وعي السيدات والأجيال القادمة

وأكدت أن مبادرة «إنتي البداية» جاءت لرفع وعي السيدات والأجيال القادمة حول أضرار الزيت المستعمل على البيئة وطرق التخلص الآمن من تلك الزيوت، وفي هذا الإطار، وفرت المبادرة خط ساخن يمكن فيه لسيدة البيت الاتصال على رقم 19481، وهو الخط الساخن لشركة «تجدد» لإعادة التدوير، بعد تجميع 5 لترات زيت مستعمل.