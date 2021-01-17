جامعة بنها تطلق مبادرة «اعرف معملك» لدعم البحث العلمي والتطوير

أطلقت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها مبادرة «أعرف معملك»، برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، وإشراف الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

وأوضح «الجيزاوي»، أن الهدف من المبادرة تعريف شباب الباحثين على المعامل المتميزة، والتي تحتوي على الأجهزة العلمية ذات الكفاءة العالية بكليات الجامعة، وإيمانا بدورها في تطوير العملية البحثية للارتقاء بجودة المخرجات البحثية وتحقيق تميزًا بملف التصنيف الدولي للجامعة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد بسيوني، إن المبادرة اشتملت على محورين: الأول عبارة عن إتاحه بيانات المعامل والأجهزة العلمية بكليات الجامعة على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات والموجود علي شبكة المعلومات الدولية.

أما المحور الثاني عبارة عن إتاحة بيانات المعامل والأجهزة العلمية على موقع الوحدة بالبوابة الإلكترونية بالجامعة، مصحوبا بعرض للتعريف بالبنك القومي للمعامل وكيفية الدخول علية والاستفادة من الأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية، لدعم البحث العلمي والتطوير.

فيما أعلنت الدكتورة نيرمين عدلي، وكيل شؤن البيئة والمجتمع بكلية طب بنها، إطلاق مبادرة «احنا معاك»، لمساعدة مرضي فيروس كورونا في كافة التخصصات وضمان تقديم الخدمة لهم.

أطباء للرد على استفسارات مصابي كورونا

وأضافت «عدلي»، أن المبادرة تتضمن عدة محاور، منها أرقام مخصصة لأطباء في كافة التخصصات، للرد على استفسارات مرضى كورونا، وتقديم المساعدة لهم، كما يضم فرق استغاثة لتقديم المساعدات الطبية المختلفة، حيث يوجد مجموعة من المتطوعين لتقديم المساعدة المجانية 0165476341 بالاضافة إلى التواصل مع متبرعين لأنابيب الأكسجين لحالات العزل المنزلي 01023239224، وفي حالة وجود حالات كورونا في أي منزل أو مؤسسة سوف نقوم بإرسال شركة الرش للتعقيم 01221115115.

جاء ذلك على هامش اللقاء الثاني الذي عقدته الرابطة المجتمعية لشؤون البيئة والمجتمع بكلية الطب بجامعة بنها، برئاسة الدكتورة نرمين عدلي، وبحضور كافة فئات المجتمع من ممثلي الجامعة والكلية ووسائل الاعلام والطلاب برعاية الدكتور مصطفي القاضي عميد كلية الطب ببنها عبر تقنية برنامج «زووم»، ضمن الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.