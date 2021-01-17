8 شروط للحصول على سيارة جديدة من «منظومة الإحلال»

كشفت وثائق وزارة التجارة والصناعة، والتي قدمتها في مشروع لإحلال السيارات المتهالكة واطلعت عليه «الوطن» على شروط إحلال وتحويل مبادرة السيارات المركبات وتخريدها، والتي تضمنت 8 شروط يجب توافرها ومن ضمنهم شرط تحويل السيارة إلى العمل بالغاز الطبيعي.

وبتنفيذ تلك الشروط من الممكن أن يحصل صاحب السيارة القديمة التي مضي على إنتاجها 20 عامًا على مبلغ مادي يساعده في إنشاء مشروع أو الاستفادة من الحصول على سيارة حديثه مدعومة بقسط وفائدة حددها البنك المركزي أو إذا كانت سيارة حديثه من حقه تحويلها إلى العمل بالغاز الطبيعي.

وتتضمن شروط التمويل والمستندات اللازمة للحصول على التمويل، ضمن البرنامج القومي الإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي للسيارة الملاكي.

1- ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 20 سنة.

2- أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سارية.

3- أن يتعهد المتقدمون بالالتزام بأداء المبلغ المستحق على السيارة وفقا لشروط السداد وإثبات القدرة المالية للسداد «بيان بإجمالي الدخل الشهري وسندات ملكية - وديعة».

4- فترة السداد تصل إلى 120 شهرا متضمنة بحد أقصى فترة سماح قدرها 3 شهور

5- تتضمن المستندات المطلوبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

6- صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد والضامن.

7- تقديم مستندات إثبات محل الإقامة للمستفيد والضامن، عقد إيجار - تمليك - إيصال كهرباء أو تليفون أو مياه لم يمر عليه أكثر من 3 شهور.

8- رخصة سارية للسيارة القديمة المتهالكة المطلوب إحلالها وتجديدها.

ونجحت المبادرة في إنجاز تحويل السيارات للعمل بالغاز فتم تحویل 20303 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي کوقود، بدءً من أول عام 2020، وحتى شهر يوليو 2020، حيث أن 9901 سيارة تم تحويلها من خلال الشركة المصرية.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة، أعدت مقترحًا، وتم تقديمه رسمي فيه جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى الفائدة والمزايا من تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي إحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز.