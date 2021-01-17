«السفيرة عزيزة» يخصص فقرة حوارية عن مدرسة «ivy international schools»

خصص برنامج «السفيرة عزيزة» احدى فقراته الحوارية للحديث عن مدرسة «ivy international schools».

وقال الدكتور جمال حسن، رئيس مجلس إدارة مدرسة «ivy international schools»، إن النظام التي تتبعه المدرسة هو ما تتبعه الجامعات الأمريكية على مستوى العالم، وفيها يتم تأهيل الطالب للالتحاق بكثير من المنح الخارجية: «بنأهل الطالب أنه يتنافس في العالمية ويلتحق بتلك الجامعات».

المدارس الدولية في مصر زاد عددها بشكل كبير

وأضاف «حسن»، خلال استضافته بالبرنامج الذي تقدمه الإعلاميتان نهي عبدالعزيز وشيرين عفت والمذاع على فضائية «DMC»، أن المدارس الدولية في مصر زاد عددها بشكل كبير وأصبح الاختيار صعبا على أولياء الأمور، بينما تؤهل تلك المدرسة الجديدة كيفية التعامل مع تحديات القرن الـ21 وبناء شخصية قيادية للتعامل مع المستقبل، كما وتوفر له تدريبات في أمريكا، حيث يتم إدارة المدرسة من أحدى المؤسسات الأمريكية التي تمتلك 58 مدرسة حول العالم.

تعمل في مجال التدريس بالمدارس الدولية منذ 8 سنوات

من جانبها، قالت الفنانة نورهان، رئيس قسم الفنون المسرحية بمدرسة «ivy international schools»، إنها تعمل في مجال التدريس بالمدارس الدولية منذ 8 سنوات، وجرى اختيارها من قبل إدارة المدرسة لتتولي شأن الفنون في المدرسة.

وأضافت خلال استضافتها بالبرنامج، أنها تقوم في وظيفتها الجديدة بتطوير المسرح المدرسي وصناعة المحتوى الدرامي والديكور والملابس والإضاءة: «بحب أخلي الطلبة هما اللي يعملوا كل حاجة بنفسهم، والمدرسة فيها حاجات كتير ومتكاملة».

المدرسة «مؤسسة تربوية علمية»

وقال الكابتن عبدالعزيز عبدالشافي، مدير النشاط الرياضي بمدارس «ivy international schools»، إن المدرسة هي مؤسسة تربوية علمية، يبدع فيها الطالب خاصة في العصر الحديث للتكنولوجيا، والرياضة أحدى الأجزاء الهامة المساعده على تنمية القدرات للطفل الصغير وتعلمه الكثير من النقاط في النواحي التربوية والسلوكية.

الرياضة أرقي أنواع التعبير عن الذات للإنسان

وأضاف «عبدالشافي»، خلال مداخلة هاتفية له بالبرنامج، أن القيم تكون متواجدة في الرياضة بداية من السلوك والألتزام والانتماء وحب الرياضة وبناء الجسد، ويتم الاكتشاف عبر المدرسة القدرات الخاصة بالأطفال ومواهبهم الموجودة وأنشطتهم: «الرياضة أرقى أنواع التعبير عن الذات للإنسان».

وأوضح، أن الأنشطة الرياضية التي ستكون موجودة في المدرسة هي كرة القدم والأسكواش والطاولة وكرة السلة، وسيتم زيادة المستوى الرياضي في المدرسة، بخلاف إنشاء أكاديمية خاصة للمدرسة.