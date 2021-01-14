محافظ الغربية يفتتح مدرسة الغياتي بتكلفة 3 ملايين و488 ألف جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مدرسة الشيخ السيد الغياتي الابتدائية بقرية صناديد بمركز طنطا، اليوم، على مساحة 565 م2 بإجمالي تكلفة 3 ملايين و488 ألف جنيه.

وأكد محافظ الغربية أن المدارس التي قام بافتتاحها هذا الأسبوع ستساهم بشكل كبير في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول ورفع درجة الاستيعاب لدى الطلاب، وأن تلك المدارس تم تجهيزها بأحدث الفصول الدراسية والمعامل وحجرات الأنشطة والمزودة بأحدث الوسائل العلمية.

رافق المحافظ خلال الجولة المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا والمهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم والأستاذ مصطفى هاشم مدير هيئة الأبنية التعليمية بالغربية.