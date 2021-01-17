إطلاق اسم الشهيد تامر أبو خيشة على مدرسة منوف للتعليم الأساسي

وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على إطلاق اسم الشهيد مجند قوات مسلحة تامر أمين أبو خيشة على مدرسة منوف للتعليم الأساسي بمدينة منوف، والذي استشهد أثناء قيامه بأداء واجبه الوطني بسيناء، وذلك تخليداً لذكراه وما قدمه من بطولات وتضحيات غالية.

وأوضح محافظ المنوفية، حرصه واهتمامه بالتواصل الدائم مع أسر الشهداء وتلبية كافة مطالبهم، مؤكدًا أن مصر تفتخر بكل شهدائها الأبطال الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة في سبيل الحفاظ على أمنها، مشيراً إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لأسر الشهداء .

الجدير بالذكر أن الشهيد تامر أمين أبو خيشة ابن قرية دمليج بمركز منوف، أعزب ويبلغ من العمر 22 عامًا، ووالده يعمل فلاحًا، ووالدته ربة منزل، ولديه اثنين من الأشقاء.