رئيس «القومية للأنفاق»: 20% من عربات القطار السريع «مكون محلي»

قال الدكتور عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إنه سيتم تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائى السريع فى مصر بإجمالى أطوال حوالي 1000 كم على مستوى الجمهورية، وبتكلفة إجمالية قدرها 360 مليار جنيه مع البدء الفوري لتنفيذ الخط الذي سيربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة.

القطار السريع يصل من العين السخنة للعلمين في 3 ساعات فقط

وأضاف «والي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن المكون المحلي لن يقل عن 20% في تصنيع عربات القطار السريع، موضحًا أن القطار السريع يوفر الوقت حيث يصل من العين السخنة للعلمين في 3 ساعات فقط.

مصر على أعتاب الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية

وأشار رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إلى أن مصر على أعتاب الموجة الثانية للتنمية الاقتصادية، وتتمثل في البنية التحتية الخاصة بـ نقل الركاب والبضائع بكفاءة وأمان وفعالية، موضحًا أن هناك نوع آخر من القطار السريع يقوم بنقل البضائع للربط بين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ويسير بسرعة 120 كيلو في الساعة.

وأوضح أن المشروع يبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وحتى مدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية ومدينة برج العرب.

الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار

وأكد أنه تم الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار وجار العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار.