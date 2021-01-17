مصادر بريطانية: موجة كورونا الثانية تصيب الشباب وأعراضها أكثر حدة

بعد تفاؤل بالإنتصار على فيروس كورون» عقب التوصل للقاحات ضده، وبدء التطعيم بها، ظهرت سلالة جديدة من الفيروس في بريطانيا نهادية ديسمبر الماضي، لترتفع معها الإصابات بالفيروس، بالتزامن مع الموجة الثانية من الإصابات التي ضربت دول العالم.

واختلفت طبيعة الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الثانية من الوباء عن الموجة الأولى التى ضربت دول العالم أوائل 2020.

وكشفت مصادر طبية في بريطانيا، إن المصابين بفيروس كورونا في الموجة الثانية لتفشي الوباء، كانوا أصغر سنا وأكثر انتماء لمرحلة الشباب مقارنة بمن أصيبوا في الموجة الأولى.

وأضافت المصادر، أن المصابين فى الموجة الثانية كانت معاناتهم أكبر من المرض وأعراضه بخلاف الموجة الأولى وذلك وفقا لقناة «سكاي نيوز».

وقال ديفيد باروت، أحد المصابين البالغ من العمر 19 عاما: «تم تزويدي بالأكسجين بعد تضرر الرئتين بسبب الفيروس»، مضيفا: «تطورت الأعراض لديّ بسرعة كبيرة حتى وجدت نفسي بحاجة ماسة للأكسجين، وغير قادر على بذل أي مجهود».

وأوضح الدكتور جون دي فوس الذي يعمل في وحدة كورونا بمستشفى «رويال سوري كاونتي»، إن الموجة الثانية للوباء تميزت بإصابة أعداد كبيرة من الشبان على شاكلة ديفيد.

وأضاف جون، أن المصابين بالفيروس خلال الموجة الثانية يعانون من أعراض أكثر حدة، كما أن المرضى هذه المرة أصغر سنا، ويظلون في المستشفى فترة أطول، ولا نستطيع التنبؤ بالتداعيات بعد الشفاء.

وأشار إلى قفزة كبيرة في أعداد المرضى الذين يتم قبولهم في المستشفى مؤخرا، لافتًا إلى أن ذلك يعود إلى مخالفة التدابير الوقائية كتنظيم التجمعات، وخصوصا خلال فترة الأعياد الماضية.

وفي السياق ذاته سجلت بريطانيا اليوم الأحد 38 ألفا و598 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و671 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى الآن 89 ألفا و261 حالة، بينما بلغ اجمالي الإصابات في بريطانيا منذ بداية الجائحة 3 ملايين و395 ألفا و959 حالة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا 3 ملايين و857 ألفا و266 شخصا.