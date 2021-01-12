استشاري طب حالات حرجة: وضع كورونا في بريطانيا صعب

قال الدكتور حاتم عبدالله سليمان، استشاري طب الحالات الحرجة في لندن، إن لقاح استرازينكا المضاد لفيروس كورونا المستجد فعال بنسبة 90% ومنظمة الصحة العالمية ترى أن أي لقاح تتجاوز نسبة فعاليته 50% يمكن الاعتماد عليه في الوقاية من الإصابة بفيروسس كورونا.

استرازنيكا أسهل في التخزين وأرخص في السعر

وأضاف استشاري طب الحالات الحرجة في لندن خلال مداخة عبر برنامج سكاي بي في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية سي بي سي وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن لقاح استرازنيكا أسهل في التخزين من اللقاحات الأخرى ويمكن استخدام الثلاجة العادية لتخزينه وهذا يصعب فعله مع باقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 المنتجة ففي دول أخرى التي تحتاج درجات حرارة أقل ما أن اللقاح أرخص من الناحية المادية ولا توجد آثار جانبية خطيرة حتى الآن ولكن ينصح الأشخاص الذين لديهم حساسية شديدة بعدم تناول اللقاح ولكن في الغالب لا توجد أي آثار جانبية له.

الوضع صعب ولم نصل لذروة الموجة الثانية

وتابع استشاري طب الحالات الحرجة في لندن: «الموقف صعب في بريطانيا ولم نصل إلى قمة الموجة الثانية والوضع أسوأ من الموجة الأولى والحالات كتير والوضع اختلف عن الشهر اللي فات وهذا يسبب ضغط على القطاع الطبي ربنا يعديها على خير الوضع صعب وبيزيد كل يوم، بالنسبة للأطفال الإصابات أكتر من الموجة الأولى لكني أعمل في حالات حرجة للكبار ولا توجد حالات حرجة للأطفال لكن يوجد شباب في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر يحتاجون إلى دخول الرعاية المركزة، الوضع صعب يتم السيطرة عليه بشكل كامل ويوجد التزام في المواصلات العامة وكذلك الأوبرا وكذلك أي محل مع تطبيق الإغلاق التام في جميع مدن المملكة المتحدة».