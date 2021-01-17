عاجل.. مدبولي يعرض بيان الحكومة حول تنفيذ برنامجه غدا
كتب:
ولاء نعمة الله
08:28 م | الأحد 17 يناير 2021
جلسة مجلس النواب
يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، عرض بيان من رئيس مجلس الوزراء، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.
كما يشهد البرلمان، عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، عن موقف الوزارة، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الثلاثاء، بيان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، بالإضافة إلى بيان من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
ويشهد يوم الأربعاء، بيان من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.
بينما يشهد الخميس، بيان من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، بالإضافة إلى بيان هشام وزير قطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.