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محمود مسلم

عاجل.. مدبولي يعرض بيان الحكومة حول تنفيذ برنامجه غدا

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ولاء نعمة الله
08:28 م | الأحد 17 يناير 2021
جلسة مجلس النواب

جلسة مجلس النواب

يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا، عرض بيان من رئيس مجلس الوزراء، عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة.

كما يشهد البرلمان، عرض بيان من وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، عن موقف الوزارة، بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وبرنامج وزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد يوم الثلاثاء، بيان من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، عن موقف الوزارة بشأن ‏تنفيذ برنامج الحكومة، بالإضافة إلى بيان من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

ويشهد يوم الأربعاء، بيان من وزير التربية والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، وأيضا بين من وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

بينما يشهد الخميس، بيان من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة، بالإضافة إلى بيان هشام وزير قطاع الأعمال العام، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

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