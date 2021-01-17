هل تختلف طرق المحاسبة بالعداد الكودي عن مسبق الدفع؟.. «الكهرباء» تجيب

مع توسع شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوي الجمهورية في تركيب العدادات الكودية للمواطنين الذين تقدمو بطلبات التركيب عبر المنصة الإليكترونية لخدمات الكهرباء واستيفاء الأوراق والمستندات المطلوبة لقبول الطلبات؛ يتبادر لذهن البعض أن طريقة محاسبة الاستهلاك به تختلف عن العداد مسبق الدفع.

وكشف جهاز مرفق تنظيم الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن العداد الكودي هو عداد مسبق الدفع لا يختلف عن غيره في طرق الشحن أو الشكل الخارجي ولا تختلف أيضا طريقة حساب أسعار شرائح الاستهلاك به.

لا يحمل اسم صاحب الوحدة

وأشار الجهاز إلى أن العداد الكودي يختلف عن غيره في سند الملكية فقط، حيث إنه لا يُعتد به كسند ملكية، ولا يحمل اسم صاحب الوحدة المتعاقد عليها، ولكن يحمل رقم كودي للعداد.

تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين

وأكد أن الهدف الرئيسي من تركيب العدادات الكودية، هو تنظيم أوضاع المواطنين المخالفين وسارقي التيار، لضمان حصول الدولة على مستحقاتها المالية والحد من سرقات التيار الكهربائي والبعد عن التقديرات الجزافية، إضافة إلى الحفاظ على الشبكة من زيادة الأحمال غير المنتظمة عليها، التي تؤدي إلى أعطال تكبد وزارة الكهرباء خسائر بملايين الجنيهات.

محضر يتم تحريرة ضد المباني والمنشآت المخالفة وسارقي التيار

أما نظام الممارسة، فهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره ضد المباني والمنشآت المخالفة أو سارقي التيار الكهربائي، خاصة التي توجد بالمناطق العشوائية، من خلال توقيع غرامة شهرية تتراوح بين «400 و800» جنيه أي ما يعادل استهلاك «650 كيلووات/ ساعة» وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلي للمواطنين.

الاستبدال بنظام العداد الكودي

كان مجلس الوزراء وافق، على القواعد التنفيذية لتركيب العدادات الكودية، التي تنص على أن يتم تركيب العداد الكودي مسبق الدفع لكافة المباني والمنشآت المخالفة والموصل لها التيار الكهربائي بصورة غير قانونية مع إلغاء نظام الممارسات واستبداله بنظام العداد الكودي.

التركيب بصورة مؤقتة حتى توفيق الوضع القانوني

وتضمنت القواعد التنفيذية، أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين إما توفيق الوضع القانوني للمبنى، وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.