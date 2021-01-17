الكهرباء تتلقى 1.1 مليون طلب للتحول لـ العدادات الكودية في 200 يوم

أعلن مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، تلقي المنصة الإليكترونية لخدمات الكهرباء مليون و100 ألف طلب للتحول من محاسبة استهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية بجميع شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية خلال 200 يوم منذ بدء تفعيلها في أول شهر يوليو من العام الماضي.

ايصال «آخر ممارسة» أهم مستندات تقديم الطلب

وحددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 4 مستندات يجب أن يتقدم بها المواطن، عند طلبة لتركيب العدادات الكودية عبر المنصة الإلكترونية، وهي:

- صورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب «خلفية وأمامية».

- عقد ملكية الوحدة المراد تركيب العداد الكودي لها بنفس بيانات البطاقة الشخصية.

- إيصال سداد آخر ممارسة لمقدم الطلب على الوحدة المراد التوصيل إليها.

- تقدم كل هذه البيانات من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء مجانًا على الإنترنت.

المحاسبة وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها

ووضعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة 7 شروط لتركيب العداد الكودي وهي:

- قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودي لا تختلف عن قيمة العداد التقليدي.

- وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين الذين يبلغ عددهم 650 ألف مواطن واستبدال العداد الكودي به، وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

- يمكن للمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقي سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين دون فوائد، للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفيرغرفة محولات بالمباني العشوائية والمخالفة.

- العداد الكودي هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التي يتم توصيل التيار إليها ولكن يحمل رقمًا كوديًا.

- سعر «الكيلووات/ساعة» لا يختلف في العداد الكودي عن غيره وتتم محاسبة المشترك وفقًا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

أما توفيق الأوضاع أو تنفيذ قرار الإزاله

وتضمنت القواعد التنفيذية أن يكون تركيب العداد الكودي بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين إما توفيق الوضع القانوني للمبنى وفقا لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة، ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.