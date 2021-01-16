«نقل الكهرباء»: تنفيذ 40 مشروعا لتطوير الشبكة وتصدير الفائض لـ3 قارات

نجحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء في تنفيذ 40 مشروعا في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة خلال 24 شهرا، حافظت خلالها على استمرار التغذية وتطوير الشبكة، إضافة إلى تصدير فائض الكهرباء إلى دول أفريقية وعربية مجاورة، وفي الطريق لأوروبا لتصبح مصر محورا عالميا للطاقة، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهود القطاع برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

وتنشر «الوطن» بالأرقام ما نفذته الشركة المصرية لنقل الكهرباء من مشروعات

في مجال الطاقة المتجددة

- توقيع عددا من اتفاقيات شراء الطاقة المنتجة من محطات الطاقة المتجددة «لمدة 20 سنة لمشروعات طاقة الرياح و25 سنة لمشروعات الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 2165م».

- إعداد الدراسات وتنفيذ مشروعات الشبكات اللازمة لتفريغ القدرات المنتجة من هذه المحطات بالشبكة القومية.

في مجال مشروعات طاقة الرياح

ـ مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م.

وتنفيذ تحالف تويوتا ـ إنجي ـ أوراسكوم وتم التشغيل التجاري الفعلي في 31/10/2019.

- مزرعة رياح بمنطقة خليج السويس بنظام BOO بقدرة 250 م. وتنفيذ شركة ليكيلا الإنجليزية.

في مجال الطاقة الشمسية

- محطات طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة بنبان بأسوان بنظام تعريفة التغذية بقدرة إجمالية 1465 م.و.

- التشغيل التجاري لجميع محطات بنبان بـ32 مشروعا بقدرة 1465م في نوفمبر 2019.

- توقيع اتفاقية شراء الطاقة بتاريخ 30/10/2019 لمحطة طاقة شمسية بالخلايا الفوتوفلطية PV بمنطقة كوم أمبو بأسوان بنظام BOO بقدرة 200 م.و.

- إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات الطاقة الشمسية ببنبان على مساحة (400 متر مربع) داخل حدود محطة محولات بنبان 3.

- تمويل مركز التحكم من خلال مستثمري محطات الطاقة الشمسية بمنطقة بنبان، وتبلغ قيمة التعاقد على هذا التحكم نحو 100 مليون جنيه.

مشروعات نفذتها الشركة

- إنشاء 4 محطات محولات جهد 220 كيلو فولت بمنطقة بنبان (1، 2، 3، 4).

- توسيع محطة محولات بنبان (3) لتعمل على جهد 500 كيلو فولت.

- إنشاء خطوط جهد 220 كيلو فولت لتفريغ القدرة المولدة من المحطات الشمسية بطول نحو (32 كم).

- إنشاء كابلات جهد 22 كيلوفولت لربط محطات التوليد بالطاقة الشمسية بمحطات محولات رفع الجهد بطول يزيد على (1000 كم).

- إنشاء محطة محولات بني سويف الصناعية جهد 500 كيلو فولت بتكلفة 84 مليون جنيه.

- إنشاء محطة محولات أسيوط «1» جهد 66 كيلو فولت بتكلفة 27 مليون جنيه.

- توسيع محطة محولات أسيوط شرق جهد220 كيلو فولت بتكلفة 66 مليون جنيه.

- إنشاء خط غرب «غاغة -6 أكتوبر» بطول 160 كيلو متر بتكلفة 47 مليون دولار أمريكي بنطاق محافظات «المنيا - بني سويف - الفيوم – والجيزة».

- توسيع محطة محولات شرق العوينات الرئيسية جهد 220 كيلو فولت بعدد (2) خلية خط جهد 220 كيلوفولت.

- إنشاء محطة محولات نجع حمادي الصناعية جهد 500 كيلو فولت.

- إنشاء محطة محولات شرق قنا جهد 500 كيلو فولت بتكلفة 247 مليون جنيه.

- إنشاء محطة محولات شرق سوهاج جهد 500 كيلو فولت بتكلفة 199 مليون جنيه.

- إنشاء محطة محولات فارس جهد 66 كيلو فولت بمحافظة أسوان بتكلفة 78.2 مليون جنيه.

- إنشاء خط بلاط جهد 220 كيلو فولت شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد بطول 374 كيلو متر بتكلفه 665 مليون جنيه مصري.

- إنشاء محطة محولات جرزا جهد 220 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز(GIS).

– توسيع محطة محولات توشكى «2» القائمة بمهمات جهد 500 ك.ف من النوع المعزول بالغاز GIS

- إنشاء محطة محولات توشكى (4) جهد 220 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز (GIS)بتكلفة 410 ملايين جنيه.

– إنشاء محطة محولات النهضة بتكلفة 200 مليون جنيه.

- إنشاء محطة محولات مدينتي 2 جهد 220 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز«GIS»، بتكلفة 303 مليون جنيه.

- إنشاء محطة محولات ملاحة منيسي «الرمال السوداء» جهد 66 كيلو فولت بتكلفة 122 مليون جنيه.

- إنشاء محطة محولات الزقازيق الجديدة جهد 500 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز (GIS) بتكلفة 725 مليون جنيه.

- إنشاء محطة محولات الاقتصادية 2 جهد 500 كيلوفولت من النوع المعزول بالغاز «GIS».

- إنشاء محطة محولات غرب دمياط جهد 500 كيلو فولت بتكلفة 440 مليون جنيه.

- إنشاء محطة محولات الضبعة جهد 220 كيلو فولت بتكلفة 303 ملايين جنيه.

- إنشاء محطة محولات البساتين «3» جهد 66 كيلو فولت بتكلفة 86.2 مليون جنيه.