لميس الحديدي: القضية الفلسطينية على رأس أولوية الرئيس في زيارة الأردن

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيسافر إلى العاصمة الأردنية غدا بدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم، إذ تربط البلدين ملفات عديدة يأتي في مقدمتها القضية الفلسطينية ومواجهة الإرهاب، مشيرة إلى أن اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة زار مدينة رام الله الفلسطينية ونقل رسالة من رئيس الجمهورية إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تضمنت التأكيد على ثوابت الموقف المصري إزاء ضرورة التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية، وبالتالي فإن هناك تناغم وتوازين بين الزيارتين.

وأضافت «لميس» خلال تقديمها حلقة اليوم من برنامج «كل يوم» الذي يعرض عبر شاشة «on»، أن وفدًا فلسطينيا سيصل القاهرة خلال أيام لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية التشريعية والرئاسية لأول مرة منذ عام 2006 لرأب الصدع الفلسطيني.

وتابعت، أن العلاقات الثنائية بين مصر والأردن مهمة، كما أن اللجنة المشتركة بينهما من أقدم اللجان العليا العربية وتعقد اجتماعاتها بصورة مشتركة، لكن ملف القضية الفلسطينية في قمة اهتمام القيادة السياسية بالبلدين، وأن مصر والأردن عضوان في المجموعة الدولية «مجموعة ميونخ» التي اجتمعت في القاهرة مؤخرًا ومختصة بعملية السلام ومعهما فرنسا وألمانيا، من أجل عودة الجانب الفلسطيني إلى مائدة الحوار مرة أخرى، وهي دولة فلسطينية متصلة على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لفلسطين وحل الدولتين: «الثوابت دي مفيهاش هزار».

وأردفت: «نحن أمام إدارة أمريكية جديدة، ومن الواضح أن لديها اهتمام بالشرق الأوسط وبخاصة القضية الفلسطينية، لكن بايدن أيضًا لا يبدو أنه سيتراجع عما يسمى بالحقوق الإسرائيلية، لأن الحزب الديموقراطي هو أكثر الأحزاب الأمريكية تضم يهود، وبالتالي فإنه سيعمل على الحفاظ على المصالح الإسرائيلية».

وأوضحت، أن هناك مؤشرات لرغبة من جانب إدارة جو بايدن في حلحلة القضية الفلسطينية بطريقة مختلفة عما اتبعته إدارة دونالد ترامب، ومن ثم فإن أجندته قد تفتح بابا لعودة الفلسطينيين مرة أخرى إلى مائدة المفاوضات بمبادئ يمكن التعامل معها عربيًا وفلسطينيًا.