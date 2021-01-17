رئيس المخابرات العامة يزور رام الله وينقل رسالة من «السيسي» لنظيره الفلسطيني

قام اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، بزيارة إلى مدينة رام الله نقل خلالها رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى نظيره الفلسطيني محمود عباس، تضمنت التأكيد على ثبات الموقف المصري إزاء ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية وحرص مصر على تكثيف جهودها للمساهمة في إنجاح العملية الانتخابية الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس أبومازن آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأصدر المرسوم المتعلق بتحديد موعد الانتخابات، ووجه الشكر للجهود التي يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه القضية الفلسطينية.

كما عقد رئيس المخابرات العامة - خلال الزيارة - لقاء مع رئيسي جهازي المخابرات الأردنية والفلسطينية، لمناقشة سُبل دفع عملية السلام والخطوات المستقبلية لإنجاز عملية المصالحة الفلسطينية.