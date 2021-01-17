محافظ الغربية في جولة مسائية يتابع أعمال كسح وشفط مياه الأمطار بطنطا

أكد الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أن رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء متواجدون جنبا إلى جنب، منذ الصباح الباكر، مع جميع المعدات التي انتشرت بجميع المواقع منذ بداية سقوط الأمطار.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، لمتابعة أعمال كسح وشفط مياه الأمطار من شوارع مدينة طنطا، وذلك عقب تعرض المحافظة لموجة من الأمطار المتوسطة، حيث تابع المحافظ انتظام السيولة المرورية في أنفاق المحطة، الخادم، القرشي والجلاء وذلك بعد قيام حي أول وثان طنطا وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشفط المياه من تلك الأنفاق.

وتفقد المحافظ شوارع (النحاس، الجلاء، البحر، الإستاد) والطريق السريع «طنطا- الإسكندرية» الزراعي، كما تابع المحافظ على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات تقارير الأمطار ساعة بساعة في جميع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد محافظ الغربية، أنه تم انتشال تجمعات مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية، وجارِ العمل علي رفع الباقي من الشوارع الفرعية، مشيرا إلى أن جميع المعدات تعمل بكامل طاقتها تحسبا لسقوط أمطار أخرى.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا، والأستاذ عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، والمهندس معتز رياض، من شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وفي سياق آخر، شنت مديرية التموين بالغربية حملة تفتيشية مفاجئة وموسعة أسفرت عن تحرير 17 محضرا، حيث تم تحرير عدد (7) محاضر لمحال جزارة لعرضهم لحوم مذبوحة خارج السلخانة ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي وتم التحفظ على ١١٥ كجم لحم لإجراء الفحوصات اللازمة.

كما أسفرت الحملة عن تحرير عدد (3) محاضر بيع أسطوانات غاز بزيادة عن السعر الرسمي، وتم تحرير عدد (3) محاضر عدم وجود شهادات صحية وعدد (4) محاضر غلق في مواعيد العمل الرسمية لبقالين تموين ومستودعات غاز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.