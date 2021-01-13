محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير ويطالب بسرعة إنجازها

تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، خلال جولة ميدانية بمدينة طنطا، قبل قليل، أعمال مشروعات الرصف الجارية بالمدينة، حيث تفقد شارع الإسكندرية، الذي يُعْتَبَر محوراً حيوياً يربط ما بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية والمتجه إلى ميدان المحطة والسيد البدوي، وذلك ضمن أكبر خطة رصف في تاريخ الغربية.

وتابع المحافظ رفع كافة الأكشاك المتواجدة علي الرصيف، والانتهاء من 50% من أعمال تطوير الرصيف، ووضع الانترلوك في الشارع، كما تفقد أعمال تطوير الجزيرة الوسطى بميدان المحطة، وأعمال تطوير شارع السكة الجديدة، المؤدي إلى مسجد السيد البدوي، حيث تابع تركيب التندات واللافتات بشكل موحد لكافة المحال التجارية الموجودة، بالشارع ضمن خطة تطوير منطقة السيد البدوي.

وفي ذات السياق، تفقد محافظ الغربية، خلال الجولة التي رافقه فيها رئيسا أحياء أول وثاني طنطا، أعمال تطوير كورنيش المرشحة في مرحلته الثالثة، موجهاً المهندس عادل عطية، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة الانتهاء من الأعمال الخاصة بالشركة، تمهيداً لأعمال الرصف، ووجه برفع الأتربة والقمامة المتواجدة على كوبري "هيلانة" بصفة دورية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد ما تم إنجازه من أعمال وضع طبقة الأسفلت لأرضية العنابر بمشروع محطة إنتاج البيض بـ"كفر الشيخ سليم"، والذي يتكون من 8 عنابر، بواقع اثنين لتربية الأمهات و6 للفراخ البياض، حيث يتكون كل عنبر من 3 خطوط، ومسند إلى إحدى الشركات الوطنية، وتم تصميمه على أحدث الأساليب والتقنيات الحديثة، للعمل بشكل آلي بإجمالي تكلفة بلغت 40 مليون جنيه.

كما وجه محافظ الغربية، في تعليماته، بأهمية متابعة اللجنة المشكلة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بخصوص تكثيف الحملات ومتابعة مدى تنفيذ المطاعم والمقاهى والكافتيريات والمحال التجارية والسناتر التعليمية للإجراءات الاحترازيه للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تابع المحافظ الخدمات والمرافق، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد "رحمي" على أنه لا تهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما شدد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت مخالفته للإجراءات الاحترازية، أو القصور أو الإهمال في تطبيق القرارات، وإحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.