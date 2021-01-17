عاجل.. تجمع عشرات المسلحين أمام برلمان ولاية ميتشيجان بأمريكا

أفادت قناة MSNBC بتجمع عشرات الأمريكيين المسلحين أمام مبنى برلمان ميتشيجان في لانسينغ، مشيرة إلى أن الهدوء يخيم على مكان التجمع.

وأشارت مراسلة القناة إلى أن العشرات من الأشخاص يحملون أسلحة خفيفة مسموحا حيازتها.

ولفتت إلى أن الشرطة وقوات الحرس الوطني يطوقون المبنى بسيارات جيب وعربات مصفحة وفقا لما نقلته قناة روسيا اليوم.

وظهر في تغطيتها أن هناك مروحيات تقوم بدوريات جوية فوق لانسينغ عاصمة ميشيجان.