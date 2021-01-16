إسلام خليل ينتهي من تسجيل أغنيته الجديدة .. «أمريكا باظت»

انتهى الشاعر الغنائي إسلام خليل من تسجيل أحدث أغانيه والتي ينتقد من خلالها الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال «إسلام» لـ«الوطن»: «انتهيت من تسجيل أغنية (أمريكا باظت)، وسأطرحها خلال الأيام القادمة، وتنتقد الأغنية ما يحدث في أمريكا من حوادث عنصرية مثلما حدث للشاب الأسمر جورج فلويد، بجانب تزوير الانتخابات وما فعله (ترامب) بأيام حكمه الأخيرة وجميع الأحداث التي حدثت مؤخرًا بشكل عام في أمريكا يتم تناولها في الأغنية».

وتقول كلمات الأغنية: «أمريكا خلاص باظت، اقعدوا بقي علي جنب، بعد اللي حصل فيها من بايدن وترامب، شيلوا تمثال الحرية من أمريكا ملوش لزمة، سياستها بقت همجيه، وحقوق الإنسان في أزمة».

إسلام خليل يهدي مؤمن زكريا اغنيه لدعمة

وعلى جانب أخر كان قد أهدى الشاعر الغنائي إسلام خليل، مؤخرا لاعب كرة القدم مؤمن زكريا أغنية جديدة بعنوان «يارب البشرية تشفي مؤمن زكريا» دعما له في أزمة مرضه.

وتقول كلمات الأغنية التي إنتهى من تسجيلها إسلام خليل:

يارب البشرية إحمينا من كل بلية

يارب كل الناس تشفي مؤمن زكريا

القصه مش لعيب مؤمن صاحب وحبيب

كل الناس بتحبه وشافوا صورته ويا الخطيب

مؤمن هو الاحساس الناس بتحبه بإخلاص

والكل شاف الشناوي بيرفع معاه الكاس

مؤمن بإخلاصه يحميه لأهله وناسه

الناس كلها دعياله والخطيب حضنه وباسه

مؤمن مثل وصورة لكل الناس المشهوره

وقدوه للشباب وكل لعيبه الكورة

مؤمن كلنا بنحبه وحب الناس يكفيه

مؤمن أبو قلب حنين إدعوا ربنا يشفيه

اسلام خليل يهاجم البرلمان الأوربي

يذكر أن إسلام خليل طرح في ديسمبر الماضي أغنية هاجم من خلالها البرلمان الأوروبي، بسبب البيان الذي أصدره البرلمان الأوروبي، مؤكدا أنه لا يستطيع السكوت على أي شيء يمس مصر.