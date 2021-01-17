«الصحة»: نحرص على تلقي المواطنين لقاحات كورونا بالشكل اللائق بهم

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أجرت جولة تفقدية واسعة لأكثر من مكان، مثل مستشفى العزل بالعجوزة وراجعت معدلات الشفاء وتردد المرضى ومعدلات الأكسجين الطبي ونسب الإشغال بالمستشفى، ولاحظت انخفاضا واضحًا في تردد مرضى كورونا على وحدات الرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي، منذ بداية شهر يناير الحالي بنسبة 50% مقارنة بشهر ديسمبر الماضي، بسبب المتابعة المستمرة للحالات البسيطة وتطبيق بروتوكولات العلاج عليها منزليًا من خلال مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا، إذ بدأت في 3 محافظات الأسبوع الماضي ودخلت في 10 محافظات أخرى.

مدبولي وجه بزيادة أعداد المراكز

وأضاف مجاهد في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «on»، أنه سيجرى تخصيص مراكز لكي يحصل المواطنون على اللقاحات، ووجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بزيادة أعداد مراكز تلقي اللقاح على مستوى الجمهورية، كما يجرى التنسيق مع القوات المسلحة التي تقوم برفع كفاءة هذه المراكز من حيث التجهيزات الطبية وغير الطبية، مشددًا على أن هذه المراكز توجد في محافظات الجمهورية كافة، وهناك محافظات بها أكثر من مركز.

وتابع: «نحرص على أن يتلقى المواطن الخدمة بالشكل اللائق منعًا للتسبب في التزاحم بتلك المراكز في جميع المحافظات، ونعمل في إطار خطة متوازية، فنرفع مستوى المراكز ونزيد عددها ونرفع كفاءة المراكز المتبقية، كما ننتظر الدفعات الأخرى للقاحات كورونا، إذ أننا نحرص على تعدد المصادر ونتواصل مع كل الدول والشركات التي لديها لقاحات ثبتت فاعليتها، وننتظر وصول دفعات خلال أيام».