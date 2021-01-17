الصحة: نتابع مشاركي كأس العالم لكرة اليد عن كثب.. وتحليل PCR يومي

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، والمتحدث الرسمي للجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، إن هناك عدد كبير من مسحات الـPCR على الأطقم المشاركة في كأس العالم لليد بشكل يومي، كما وتم تقديم خدمات طبية لـ234 فرد من الوفود المشاركة في البطولة، خلال فعاليات مباريات أمس السبت وحدها، مع تقديم العلاج اللازم لهم، وجميعهم بحالة صحية جيدة.

حال كان المريض بحاجة لرعاية طبية فائقة فيتم نقلهم إلى المستشفيات المحدده

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه وفي حال شك القطاع الطبي بوجود أي حالة إشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، فيتم وضعهم في عزل الحالة بغرف الفندق، وفي حال ثبت إيجابية الإصابة بالفيروس يتم نقل الحالة إلى المستشفيات التابعة للوزارة لتقييم الحالة ومن ثم عزله، وفي حال كان المريض بحاجة لرعاية طبية فائقة فيتم نقلهم إلى المستشفيات المحدده لاستقبال وفود البطولة.

كافة الفرق قامت بإجراء مسحات الـPCR

موضحًا بأن كافة الفرق قامت بإجراء مسحات الـPCR، وتم العثور خلال المسح على حالات إيجابية بعد الوصول بأربع أيام، وهي فترة حضانة للفيروس، وتم تقييم الحالات وجميعها جائت بسيطة، وتم نقلها إلى الفندق المخصص للعزل، كما وأن هناك حالتين إيجابيتين تحولت نتيجتهم للسلبية وتم شفاءهم.

وأكد أن اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة قامت بإجراء 1654 تحليل لـPCR لجميع الفرق والمشاركين في البطولة خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك ضمن خطة التأمين الطبي لبطولة كأس العالم لكرة اليد والتي تستضيفها مصر في الفترة من 13 حتى 31 من شهر يناير الجاري، حرصًا على اهتمام الوزارة بالصحة العامة لضيوف مصر، مع تشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية والطبية تزامنا مع جهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا المستجد.