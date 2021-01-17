الصحة: المجمع القومي للأمصال الجديد سيؤمن المخزون الصحي من اللقاحات

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، قامت بإجراء جولة تفقديه للمجمع القومي للأمصال واللقاحات بحلوان، والذي جرى إنشاءه بتكلفة 142 مليون جنيه، كأكبر مجمع قومي للأمصال واللقاحات، ويضم ثلاجات ومخازن مخصصه لحفظ الأمصال والأدوية والمستلزمات الطبية.

سيؤمن المخزون الصحي الخاص بالأمصال واللقاحات

وأضاف «مجاهد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم» والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المجمع يوجد به 35 ثلاجة و30 مخزن لحفظ الأمصال ويعمل بنظام الذكاء الاضطناعي، وهو ما سيؤمن المخزون الصحي الخاص بالأمصال واللقاحات، حيث تم الانتهاء من 98% من إنشاءه على مساحة 10500 متر مربع، وبدأ العمل عليه منذ عام 2016.

المجمع الجديد سيتم فيه حفظ وتخزين الأمصال فقط

موضحًا بأن مصر تتطلع لأن تكون منطقة مركزية في توزيع وتصنيع اللقاح على مستوى الشرق الأوسط والدول الأفريقية، ولذا عملت الوزارة على افتتاح ذلك المجمع الجديد الذي فيه سيتم حفظ وتخزين الأمصال فقط.

كما وتفقدت الوزيرة المركز القومي للترصد والتحكم في الأمراض المعدية، وله أهمية استراتيجية كونه صرح عالمي في مجال الكشف عن الأمراض الوراثية والوبائية، وسيكون واجهة لكل العلماء والباحثين في مجال الترصد للأمراض المعديه: «شددت الوزيرة على الانتهاء من الموقع العام له، وهو في مراحلة النهائية، وبه معامل متخصصه بيولوجيه للأمراض الوراثية والأورام، و134 غرفة عزل تنفسي للأمراض المعدية و6 غرف عمليات، و23 غرفة رعاية مركزة وأقسام أخرى».

المركز سيقوم بتدريب الباحثين من الأطقم الطبية

وأكد أن المركز سيقوم بتدريب الباحثين من الأطقم الطبية، وجرى إنشاءه على مساحة ألفين متر ومكون من 11 دور، وبه أحدث الأنظمة الإلكترونية لحفظ البيانات وتداولها، وتم ربطه بشكل مميكن مع الوزارة على مستوى الجمهورية.

سيجري رفع كفائه عدد من المراكز الأخرى

وتابع: «المراكز التي سيتم تلقي اللقاحات فيها من قبل المواطنين تم الانتهاء من تطوير عدد منها، وسيجري رفع كفائة عدد من المراكز الأخرى، ويهمنا أن المكان اللي هيحصل فيه المواطن على اللقاح تكون مؤمنه بشكل جيد وبدقة شديدة، ويهمنا رفع كفاءة المكان».

الوزارة في انتظار وصول باقي دفعات لقاحات فيروس كورونا وستصل خلال أيام

موضحًا: «الوزارة في انتظار وصول باقي دفعات لقاحات فيروس كورونا، والتي ستصل إلى مصر خلال أيام، بالتوازي مع رفع كفاءة عدد من مراكز اللقاحات، حتى يحصل المواطن على اللقاح بشكل أمن وقوى، وأحنا متواصلين مع كل الدول التي حصلت على الموافقة النهائية لاستخدام اللقاح من منظمة الصحة العالمية، وهناك ملفات مقدمه من لجنة الابحاث الخاصة بوزارة الصحة والسكان ويتم فحص تلك اللقاحات في مصر أيضا، ولا نعتمد على لقاح واحد وحريصين على تنوع المصادر».

واختتم: «بالنسبة للموقع الرسمي فقد تم إطلاق التشغيل التجريبي له للتأكد من كفاءة الموقع، وقام عدد من المواطنين بالتسجيل على الموقع وسيتم مراعاه اختياراتهم وفق الأوليات للأشخاص الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، واللي سجل هيكون ليه الأولوية».