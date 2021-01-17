المسح الذري يمنع الزيارة عن علي حميدة

كشف عادل نافع ابن شقيقة الفنان علي حميدة، عن تفاصيل الحالة الصحية لحميدة، بعد دخوله معهد ناصر لتلقي العلاج، مؤكدا أن حالته مستقرة، وأنه خضع لآشعة مسح ذري على جسمه بأكمله، وينتطر النتيجة، لكنها لم تظهر حتى الآن، وأنه يخضع غدا لتحليل سونار، مشيرا إلى منع الزيارة جاء نتيجة الأشعة.

ولفت «نافع»، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الأدوية التي يتناولها يوجد بها مسكنات، ما يجعله ينام فترات طويلة، وأن منع الزيارة عنه، بسبب آشعة المسح الذري، لمنع أى شخص من التعرض للخطر، لكنه أكد أن عائلته معه.

أما عن الذين يتواصلون معه من الفنانين، قال نافع، إن عدد كبير من الفنانين والإعلاميين، يتواصلون دائما معهم، وعلى رأسهم الفنان مصطفى كامل، الذي عرض الكثير من المساعدات عليه، مشيرا إلى أن منير مكرم اتصل للاطمئنان عليه.