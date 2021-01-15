يوميات علي حميدة في المستشفى: وجه عتابا لـ حميد الشاعري وتامر حسني

يخضع الفنان علي حميدة، للعلاج، داخل معهد ناصر، منذ أيام، بعد معاناته مع حصوات المرارة وانسدادها، فضلًا عن آلام عسر الهضم والإمساك، ورغبته في إجراء عملية جراحية لتفتيتها والخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وهو الأمر الذي استجابت له وزارة الصحة على الفور.

يقضي الفنان علي حميدة، وقته داخل المستشفى، ما بين الصلاة وقراءة القرآن، وقضاء الوقت مع أفراد عائلته المُرافقين له، واتصالات بعض الفنانين له من وقتٍ لآخر.

ويروي ابن شقيقته لـ«الوطن»، يوميات الفنان علي حميدة، داخل مستشفى معهد ناصر، وهي كالتالي:

- يحرص الفنان مصطفى كامل، على الاتصال به أكثر من مرة على مدار اليوم، بشأن الاطمئنان على صحته، وتقديم أي مساعدة إن تطلب الأمر، لاسيما وأنه يطلع على حالته منذ فترة وقبل انتقاله من مستشفى مرسى مطرح إلى معهد ناصر.

- الفنان حسني شريف، والد الفنان تامر حسني، يُداوم هو الآخر على الاتصال بـ علي حميدة، بشأن تقديم الدعم والمُساندة في محنته الصحية.

- الفنانة منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، يحرص على زيارته داخل المستشفى، بشأن متابعة حالته الصحية مع الفريق الطبي المعالج، والوقوف على تطورات حالته وتذليل أي صعوبات تواجهه.

- حرصت الفنانة انتصار، على زيارة علي حميدة، داخل معهد ناصر، أكثر من مرة، بشأن تحسين حالته النفسية والدخول معه في مداعبات وهزار، بشأن رفع روحه المعنوية.

- يقضي وقته داخل المستشفى ما بين قراءة القرآن والصلاة والنوم أغلب الوقت.

- كان قد وجه لومًا وعتابًا للفنان حميد الشاعري وتامر حسني، كونهما لم يتصلا به حتى الآن بشأن الاطمئنان على حالته بعد تعرضه لوعكة صحية، رغم علاقة الصداقة التي تجمعهما به.

«علقوا له أكياس دم»

وكان ابن شقيقة علي حميدة، قد قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن» إن «حميدة» لا يزال تحت مراقبة الفريق الطبي المُعالج، ويُجري الفحوصات الطبية اللازمة، إذ تبين أنه يُعاني من فقر الدم «أنيميا» لا سيما بعد سحب عينات دم كثيرة طوال الأيام الماضية، نتيجة التحاليل، قائلًا: «علقوا له أكياس دم» اعتبارًا من أمس الخميس.

وأضاف أن نتيجة المسح الذري لم تظهر بعد، إذ كان من المُفترض ظهورها مساء الثلاثاء، إلا أنّ الفريق الطبي أبلغهم أنها ستظهر يوم السبت المُقبل، وبناءً عليه ستتحدد طبيعة وموعد العملية الجراحية التي سيُجريها علي حميدة.