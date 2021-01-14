تطور جديد في الحالة الصحية لـ علي حميدة: «علّقوا له أكياس دم»

شهدت الحالة الصحية للفنان علي حميدة، تطورات جديدة، حيث يخضع للعلاج في معهد ناصر، منذ أيام، بعد شكواه من وجود حصوات على المرارة أدت إلى انسدادها وكذلك عسر هضم.

وقال ابن شقيقة علي حميدة، في تصريحات لـ«الوطن» إن «حميدة» لا يزال تحت مراقبة الفريق الطبي المُعالج، ويُجري الفحوصات الطبية اللازمة، إذ تبين أنه يُعاني من فقر الدم «أنيميا» لا سيما بعد سحب عينات دم كثيرة طوال الأيام الماضية، نتيجة التحاليل، قائلًا: «علقوا له أكياس دم» اعتبارًا من اليوم الخميس.

المسح الذري

وأضاف أن نتيجة المسح الذري لم تظهر بعد، إذ كان من المُفترض ظهورها مساء الثلاثاء، إلا أنّ الفريق الطبي أبلغهم أنها ستظهر يوم السبت المُقبل، وبناءً عليه ستتحدد طبيعة وموعد العملية الجراحية التي سيُجريها علي حميدة.

تفاصيل الحالة الصحية

وكان علي حميدة يشكو من حصوات على المرارة، وعسر هضم وإمساك منذ أسبوعين تقريبًا، ووجه الشكر إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لاستجابتها وحرصها وجهودها في توفير الخدمات الطبية اللازمة له لحين تماثله للشفاء.

ويُعد الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، من أبرز المُتابعين للحالة الصحية لعلي حميدة من آن لآخر، فضلاً عن زيارته بمعهد ناصر.

علاج على نفقة الدولة

وقبل أيام، حرص الفنان هاني شاكر ومجلس نقابة الموسيقيين، على توجيه الشكر لوزيرة الصحة دكتورة هالة زايد، على مجهودها الكبير والواضح في مجال الصحة، وقيامها بالموافقة على علاج الفنان علي حميدة بمعهد ناصر على نفقة الدولة.

وقال هاني شاكر، في بيانٍ صادر عنه: «أود أن أسجل شكري وامتناني لوزارة الصحة والسكان المصرية والوزيرة العزيزة الدكتورة هالة زايد على اهتمامها بحالة المطرب علي حميدة وعلاجه على نفقة الدولة بمعهد ناصر».

وأضاف هاني شاكر: «كل الشكر لوزيرة الصحة هالة زايد على ما تقوم به كذلك من مجهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخالص الشكر للدولة المصرية ومؤسساتها على الاستجابة السريعة لآلام المصريين».