مشاريع منفذة بالمشاركة المجتمعية في دمياط خلال 2020.. منها أول مدينة ملونة

نفذت محافظة دمياط العديد من المشاريع بالمشاركة المجتمعية خلال عام 2020 م، لعل أغلب تلك المشاريع بمدينتي رأس البر وعزبة البرج كتنفيذ أول مدينة ملونة وتحويل بوابات المدينة إلى إلكترونية، وتطوير واجهات المحلات بالأسواق العمومية برأس البر، مع تجميل المحولات الكهربائية.

وبلغ إجمالى المشاريع المنفذة بالمشاركة المجتمعية 16 مشروعا نستعرضها في التقرير التالي:-

1 - تنفيذ أول مدينة ملونة بمحافظات الدلتا بمدينة عزبة البرج.

2 - محطة صرف صحي عبد القادر 2.

3 - تطوير ورفع كفاءة منطقة اللسان «الفنار والأرضيات والرخام والمنطقة الشاطئية بجوار فندق اللسان وكراسى الاستراحات» برأس البر.

4 - تحويل بوابة رأس البر إلى بوابات إلكترونية.

5 - تطوير ورفع كفاءة شارع 77 بمدينة رأس البر.

6 - إنشاء باركينج بنهاية شارع 77 على البحر برأس البر.

7 - إنشاء باركينج 101 على البحر برأس البر.

8 - تطوير وجهات المحلات بشارع النيل والأسواق «السوق العمومية - سوق 33 - سوق 63 - سوق 89- سوق 101» بمدينة رأس البر.

9 - تطوير المعديات بمدن رأس البر ودمياط وعزبة البرج.

10 - تطوير منطقة الشيخ ضرغام الجديدة.

11 - تجميل 22 محول كهرباء وتجميل سور بطول 20 باكية.

12 - تطوير المشتل الجديد بشارع 45 برأس البر.

13 - جارٍ تطوير ورفع كفاءة الشيخ ضرغام الجديدة 2.

14 - تطوير نهاية ممشي النيل برأس البر من إحدى الترسانات.

15 - توريد معدات نظافة من عدة شركات خاصة.

16 - تطوير وكفاءة سور مشتل وجراج الوحدة المحلية بشارع 51 برأس البر.

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