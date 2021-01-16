الكراكة «عبور بورسعيد» تبدأ تطهير الممر الملاحي لميناء دمياط

استقبل اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اليوم السبت، الكراكة عبور بورسعيد، التي وصلت الميناء على متن إحدى الوحدات البحرية الخاصة بهيئة الميناء.

وتابع رئيس هيئة الميناء بداية عمل الكراكة في الممر الملاحي، حيث تقوم بإزالة نواتج الإطماء من الممر، للحفاظ على عمقه وصلاحيته للملاحة البحرية، وذلك على عدة مراحل، كما تابع أعمال المشروعات الجارية، وعمليات الشحن والتفريغ بأرصفة الميناء المختلفة.

يأتي ذلك استكمالاً لخطة ميناء دمياط للحفاظ على أعماق الممر الملاحي وحوض الدوران بعمق 16 متراً، وطبقاً للمتابعة الدائمة والمستمرة للوقوف على مدى ملائمة الميناء لاستقبال ومغادرة السفن ذات الغاطس الكبير بصورة آمنة.

من جانب آخر، استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 15 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29128 طناً، تشمل 900 طن إسمنت، و16361 طناً يوريا، و11867 طناً فوسفات، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41382 طناً، تشمل 29269 طناً ذرة، و500 طن خشب زان، و2225 طناً صودا، و2880 طناً فول، و6508 أطنان قمح.

‎بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 590 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وخرشوف وخس وملوخية)، وحاصلات زراعية (ليمون وفول سوداني وبصل وبرسيم وزيتون)، وفواكة (برتقال وبلح)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وأمريكا واليونان وإنجلترا وسلوفينيا وإسبانيا والصين وبنجلاديش وإندونيسيا وسريلانكا وإيطاليا وهونج كونج.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 102 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 586 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 107957 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 107590 طناً، كما غادر الميناء عدد 2 قطار، بحمولة إجمالية 2576 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، فيما بلغت حركة تداول الشاحنات 2861 شاحنة.