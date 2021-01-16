حبس متهم بنشر فيديوهات غير لائقة على «التيك توك» 4 أيام في دمياط

أمرت النيابة العامة في دمياط بحبس الطالب المتهم ببث فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بملابس داخلية 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم «هدم القيم المجتمعية ومخالفة الآداب العامة والنظام العام»، حيث احتجز المتهم أمس لحين ورود تحريات المباحث التي أثبتت صحة الواقعة، وأعترف المتهم ببث تلك الفيديوهات بغرض التربح.

وتقدم السعيد وهدان المحامي ببلاغ ضد الشاب «بلال .ا»، حيث اتهم الطالب بتصوير فيديوهات ونشرها عبر تطبيق تيك توك، يقوم من خلالها بخدش الحياء العام والإخلال بالأخلاق العامة، ذلك وفقا للاتهامات الموجهة إليه.

وقال السعيد وهدان المحامي، مقدم البلاغ في تصريحات لـ«الوطن» فوجئت بالمتهم يقوم بتصوير فيديوهات ونشرها عبر تطبيق «تيك توك» وهو المدعو «بلال . ا» 16 عاما، الشهير بـ«بلبل .ا»، فالمشكو في حقه يريد الشهرة والتمثيل، حيث يقوم بتصوير تلك الفيديوهات لنفسه ومجموعة من أصدقائه ويقوم بتصوير ذاته بشكل غير لائق بـ«الشورت» وهو يتجول بشوارع دمياط ثم في أحد المرات قام بتصوير صديق له يرتدي عباءة على أنه سيدة ونشر الفيديو عبر التطبيق وهو مترجل في شوارع مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

ويشير مقدم البلاغ إلى تضامن عدد من الأشخاص معه في بلاغه هذا، وجار عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيق متابعا لم أقدم البلاغ ضد المتهم سوى بغرض الردع فحسب ولا أبغي من ذلك حبسه خاصة وأنه صغير السن.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إنه تم كشف ملابسات تداول مقطع فيديو لأحد الأشخاص يقوم ببعض الحركات المنافية للآداب بأحد الشوارع بدمياط وضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى بشأن مقطع فيديو يظهر خلاله أحد الأشخاص بالعقد الثاني من العمر مرتديا ملابسه الداخلية ويقوم بالإتيان ببعض الحركات المنافية للآداب العامة أثناء سيره بمدينتي رأس البر ودمياط الجديدة بمحافظة دمياط.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن دمياط من تحديد المذكور وتبين أنه (طالب 16 سنة – مقيم بدائرة قسم شرطة رأس البر) وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة ونشره للفيديوهات والصور بغرض تحقيق عائد مادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.