بريطانيا تفرض إجراءات جديدة لدخول البلاد: أبرزها عزل ذاتى 10 أيام

نشرت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم الأحد، الإجراءات الاحترازية الجديدة التي تفرضها المملكة المتحدة على القادمين على أراضيها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الإجراءات الجديدة التى فرضتها بريطانيا، وفقا لما ذكرته السفارة البريطانية، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي:

1- العزل الذاتي لمدة 10 أيام عند الوصول.

2- «سلبية» اختبار فيروس كورونا قبل المغادرة إلى المملكة المتحدة.

3- استكمال استمارة تحديد موقع الركاب.

وسيتم بدء تطبيق الإجراءات الجديدة على كل شخص يصل إلى المملكة المتحدة اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا بتوقيت جرينتش غدا الإثنين الموافق 18 يناير.

وأعلنت الحكومة البريطانية اليوم الأحد تسجيل 38 ألفا و598 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و671 حالة وفاة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى الآن 89 ألفا و261 حالة، بينما بلغ اجمالي الإصابات في بريطانيا منذ بداية الجائحة 3 ملايين و395 ألفا و959 حالة، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم ضد فيروس كورونا 3 ملايين و857 ألفا و266 شخصا.