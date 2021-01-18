نانسي نور تعلن تعافيها من كورونا: عدت عليا فترة صعبة جدا

أعلنت الإعلامية نانسي نور إحدى مذيعات قناة Extra News عبر حسابها على انستجرام، تعافيها من فيروس كورونا وتؤكد سلبية المسحة الأخيرة.

وكتب نانسي «بعد 16 يوم في العزل نتيجة المسحة الأخيرة بحمد الله سلبية... بشكر كل الناس اللي كانت معايا لحظة بلحظة...شكرا ليكم وعلى سؤالكم الدائم والمتواصل...محبتكم غمرتني ...فترة صعبة جدا في المرض عدت عليا تستحق انكم تبقوا في أمان دائما..شكرا».

وكانت قد أصيبت الإعلامية ريهام السهلي مقدمة برنامج «المواجهة»، بفضائية «إكسترا نيوز» منذ اشهر بفيروس كورونا المستجد ونُقلت إلى أحد مستشفيات العزل بالقاهرة، لتلقي بروتوكول العلاج.

كما أصيبت الإعلامية آية عبد الرحمن، إحدى مذيعات إكسترا نيوز، أيضا بفيروس كورونا وكتبت عبر فيسبوك «الحمد لله تم التأكّد من إصابتي بفيروس كورونا، ببلغكم الخبر ده علشان أولا محتاجة دعواتكم الصادقة اللي من القلب، وثانيًا إني واثقة إن ربنا هيرزقني الشفاء قريب جدًا بفضل محبتكم ودعواتكم العظيمة، وهرجع أحكي لكم على تجربتي مع كورونا باشا».

معلومات عن نانسي نور

نانسي نور تخرجت في كلية إعلام القاهرة، وحصلت فور تخرجها على عرض من قِبل بعض القنوات، للعمل كمراسلة تليفزيونية، لكنها رفضت بسبب سعيها للعمل كمذيعة، وانضمت بعدها إلى قناة «روتانا مصرية»، حيث شاركت في تقديم برنامج «عز الشباب».

واختار محمد هاني، رئيس قناة «سي بي سي»، لتكون واحدة من ضمن العاملين في تقديم النشرات الإخبارية، لتدخل دورة تدريبية جديدة لمدة 3 شهور، حول طريقة إدارة الحوار واللغة، لتنضم بعدها إلى فريق المُذيعين بشكلٍ رسمي.قدمت برنامج أسبوعي على شاشة «إكسترا نيوز» يحمل اسم «حقائق وشائعات»، وهو يهتم برصد الشائعات التي يتم تسويقها على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والقنوات التليفزيونية، في مختلف المجالات.