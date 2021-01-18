«شباب إطسا» يوزعون 121 وجبة على مرضى كورونا بالفيوم (صور)

وزّع أعضاء جمعية «شباب إطسا لحياة أفضل بإطسا»، 121 وجبة على مرضى كورونا في مستشفى إطسا المركزي، بالإضافة إلى مرضى كورونا في العزل المنزلي بقرى إطسا، أهمها مدينة إطسا، وعزب إسحاب، ومحمد صالح، وزكي، وزنكت، والحلفاية، وروفان.

وتضمنت الوجبة الواحدة من الطبق الرئيسي ويضم أرز ودجاج وخضار، بالإضافة إلى طبق سلطة وطبق فاكهة، وسط الإجراءات الاحترازية اللازمة لتجنب العدوى بفيروس كوفيد 19 المُستجد وشهرته فيروس كورونا.

وفي الوقت ذاته، يقوم شباب الجمعية، بتجهيز وحدة الغسيل الكلوي الخيرية بمركز إطسا، وذلك للانتهاء من المرحلة الأولى التي تضم 4 ماكينات غسيل كلوي ووحدة معالجة المياه.

ويضم الفريق، 55 متطوعًا بين أطباء وتمريض وفنيين وإداريين ممن تطوعوا لعمل الخير بكافة أشكاله من تقديم وجبات ودعم لمرضى الكورونا، ومساعدة الأسر الأولى بالرعاية سواء بتسقيف المنازل أو بنائها أو توفير "الأثاث" لها.

وجمعية شباب الخير لحياة أفضل، هي جمعية مدنية غير حكومية قائمة على العمل التطوعي وتهدف إلى حياة أفضل في كافة المجالات، وتعتمد على توفير كافة وسائل الخدمات من خلال التبرعات المادية والعينية.

جدير بالذكر أنّ محافظة الفيوم تضم عدد كبير من المتطوعين تحت مسميات كثيرة تطوعت منذ بداية أزمة "كورونا" لمساعدة مرضى الكورونا بشتى الوسائل المختلفة، أبرزها فريق "غيث" لتكريم موتى الكورونا في المستشفيات والمنازل، ورواد شباب الخير التي تُساهم في توفير وجبات لمرضى العزل المنزلي، ووجبات صحية لمرضى العزل المنزلي والتي أطلقتها طبيبة شابة لتوفير الوجبات لمرضى العزل بالمستشفيات والمنازل بشكل يومي، ومطبخ التكية الخيري الذي يوفر الوجبات لمرضى الكورونا والمسنين والأيتام، ناهيك عن المبادرات الفردية لمساعدة مرضى الكورونا في العزل المنزلي من قياس نسبة الأوكسجين، وتوفير أجهزة التنفس الصناعي، وتوفير أدوية البروتوكول للمرضى الأولى بالرعاية.