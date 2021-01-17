نواب «مستقبل وطن» بالفيوم يزورون دير العزب لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد

زار وفد من أعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء مجلس النواب، دير الأنبا إبرام بالعزب، لتهنئة الأنبا إبرام أسقف عام الفيوم ورئيس أديرتها، والإخوة الأقباط بعيد الميلاد الجديد، آخذين في الاعتبار كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس «كوفيد 19» المستجد والشهير بـ«كورونا».

ضم الوفد كلا من النائب عمرو أبو السعود، ووليد هويدي، عضوي مجلس الشيوخ، ومن أعضاء مجلس النواب كل من يوسف الشاذلي، وأيمن شكري، والدكتورة مرفت عبد العظيم، أعضاء مجلس النواب عن القائمة الوطنية «من أجل مصر»، ومحمد محمد عبد القوي، وعبد التواب عبد القادر أبو النور، عضوي مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز الفيوم، والنائب محمد طه الخولي، عضو مجلس النواب عن دائرة أبشواي والشواشنة ويوسف الصديق، وجميعهم نواب عن حزب «مستقبل وطن».

ورافق النواب؛ وفد من أمانة حزب «مستقبل وطن» ضم أمناء مساعدين الحزب، وهم: منى عابد، واللواء محمد أبو طالب، وأحمد صبري البكباشي، ومن أمانة العلاقات العامة كل من أحمد المنياوي وعبير أبو هجار.

وكان في استقبالهم القمص أنطونيوس، مساعد وكيل المطرانية، والقمص صليب توفيق، واللواء ممدوح فام، والمهندس نصر كامل.

ونقلت منى عابد، تهنئة أمانة الحزب، برئاسة النائب عبد القادر الجارحي، أمين المحافظة، عضو مجلس الشيوخ، وقيادات أمانة الحزب بالفيوم، إلى رجال الدين المسيحي بدير العزب والأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدةً أن مشاركة المسلمين للأخوة الأقباط أعيادهم، يؤكد أن الشعب المصري سيظل نسيجا واحدا، وذلك تأكيدا على روح المحبة والإخاء التي ستظل موجودة بين المصريين.

وأضافت «عابد» أنّ روح المحبة والود التي تجمع المصريين معًا هي رسالة للعالم لنشر السلام والمحبة بما يؤكد مشاعر الأخوة والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري عن غيره من الشعوب، وأنّ مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين.

من جانبهم، رحب رجال الدين المسيحي بهذه الزيارة من جانب حزب «مستقبل وطن»، مؤكدين أنها تعكس حرص الحزب على تدعيم الوحدة الوطنية ونشر روح المحبة والسلام بين جموع المصريين.