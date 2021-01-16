شباب يدشنون حملة لتطهير مقابر الفيوم من السحر: الأعمال في جماجم (صور)

دشن عدد من شباب إحدى قرى محافظة الفيوم، حملة لتطهير المقابر من السحر والأعمال التي يضعها صانعوها في عظام وأكفان الأموات داخل المقابر، خصوصًا أنّ تلك القرية تشتهر بمزاعم وجود عدد من السحرة والدجالين بها.

وبدأت الحملة بتطهير مقابر قرية العجميين التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، ثم مقابر قرية الشيخ خلف بمحيط القرية والقرى المجاورة.

وقال أحمد مراد عمران، أحد أهالي قرية العجميين، إنّهم قرروا التطوع لتنظيف المقابر من السحر والأعمال بعدما انتشرت وتسببت في خراب كثير من منازل القرية الآونة الأخيرة، خصوصًا بسبب وجود أكثر من دجال مشهور بالقرية.

وأشار إلى أنّهم صُدموا كثيرًا بسبب عثورهم على الكثير من الأعمال والسحر داخل جماجم الموتى بمقابر القرية، موضحًا أنّهم عثروا على أعمال مكتوبة على أقمشة أكفان وعظام حيوانات.

وأوضح أنّه برفقتهم أحد الشيوخ الذي تطوع للعثور على تلك الأعمال وإبطال أثرها بالقرآن والسنة بالرقية الشرعية والأذكار، دون همهمات أو غمغمات أو رسوم غير واضحة، حيث يقرأ القرآن والأذكار بصوت عالٍ أمام جميع الحضور، ودون الحصول على جنيه واحد.

ولفت إلى أنّ الفريق يضم 10 شباب يبحثون بالمقابر وينظفونها، فيما يتولى الشيخ مهمة إبطال مفعول تلك الأسحار، موضحًا أنّها تشمل أسحارًا بالطلاق والمرض والفشل في الحياة والموت.

وطالب «عمران» أهالي القرية، بضرورة الابتعاد عن تلك الأعمال وعدم التسبب في انتشارها بهذا الشكل والعودة إلى دينهم، مُشددًا على ضرورة حل المشكلة من جذورها من خلال طرد الدجالين والسحرة المتواجدين بالقرية والذين يعرفهم جميع، حتى لا يتسنى لهم التسبب في دمار حياة العشرات بسبب الأسحار التي يعملونها للوقيعة بين الزوج وزوجته، ولإيذاء الغير.