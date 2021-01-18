لتفادي أخطار «الفيضة الكبرى».. 6 نصائح للسائقين في الأمطار

أمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية، خلال الساعات الجارية، تأتي كذروة نوة الفيضة الكبرى التي تضرب المدينة الساحلية وتعد أشد نوات فصل الشتاء الحالي، الأمر الذي يترتب عليه مخاطر كبرى على الطرقات ما يؤدي لحوادث السير.

وتقدم «الوطن» 6 نصائح بسيطة لسائقي السيارات في محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأساسية التي يجب مراعاتها في كل سيارة لجعل القيادة تحت المطر أكثر أمناً خلال نوة الفيضة الكبرى، وذلك اعتماداً على معلومات يقدمها الهلال الأحمر المصري بفرع الإسكندرية.

نصائح لقيادة آمنة خلال المطر

1- السير بسرعة منخفضة نظراً لنقص معامل احتكاك الطريق مع إطارات السيارة نتيجة مياه المطر.

2- التحكم في عجلة القيادة جيداً.

3- استخدام مساحات السيارة بشكل مستمر لضمان وضوح الرؤية.

4- الحفاظ على التركيز أثناء القيادة.

5- الحفاظ على مسافة أمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

6- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه.

تلك النصائح المهمة، تبعها تحذيرات كبرى من محافظة الإسكندرية، التي شددت على المواطنين توخي الحذر ‏ واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مطالبين من الجميع التزام منازلهم خلال فترة النوة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، خاصة مع شدة الأمطار والرياح الباردة، وارتفاع موج البحر عن منسوبة الطبيعي، وذلك حفاظاً على سلامتهم جميعاً.

فيما انتشرت سيارات الصرف الصحي للتعامل مع أي تجمعات داخل شوارع المدينة وذلك لمنع التجمعات ومنع تعطل حركة المرور، فيما أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي، إن جميع العمال في الشوارع من أجل التعامل السريع مع النوة، حيث تم القضاء على كافة تجمعات المياه من الشوارع، بالإضافة إلى التحرك السريع حيال البلاغات، ومتابعة حركة المرور في جميع شوارع المدينة.