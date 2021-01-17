الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ القصوى بسبب تقلبات الجو اليوم

أعلنت محافظة الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة صباح اليوم، والتي تشير إلى فرص سقوط الأمطار من قبل الظهر بساعات قليلة تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولكن من بعد الظهر قد تغزر قليلا خاصة على الساحل، وتبقى فرص الأمطار قائمة طوال اليوم على فترات متقطعة ولكن تخف حدتها تدريجيا حتى دخول الليل.

وتهيب محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر ‏ واتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

وفي سياق متصل، عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس السبت، اجتماعا موسعا مع رؤساء الأحياء، للوقوف على الخدمات المقدمة وحملات الانضباط بنطاق الأحياء، وعلى رأسها تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، وكذا متابعة ملفات النظافة والإضاءة وإزالة الإشغالات.

وخلال الاجتماع، وجَّه المحافظ الشكر إلى رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية على الجهد المبذول في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد على بذل المزيد من العمل والاستمرار على هذا النهج في الإجراءات بكل حزم، مشددا على أن تطبيق القانون في تنفيذ الإجراءات الاحترازية فوق الجميع ولا وجود لأي استثناءات.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بأنه لن نسمح بأي تقصير في حق المواطن، وكلف باتخاذ إجراءات رادعة وصارمة تجاه أي موظف مقصر في مهام عمله أو يستغل منصبه بشكل سيئ، محذرا أنه لا مجال للفساد أو التقاعس بيننا وسيتم مكافحة ذلك بكافة الطرق.

وأكد المحافظ على رؤساء الأحياء بأن كل منهم مسؤول مسؤولية كاملة عن الحي الخاص به، مكلفهم بالمتابعة الميدانية وعمل جولات مفاجئة للوقوف على الخدمات والملفات، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

جاء ذلك بحضور؛ الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة.