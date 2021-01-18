«عشان كل واحد يحترم نفسه».. بلاغ من شريف مدكور ضد متابع شتمه

أعلن الإعلامي شريف مدكور، تقديمه بلاغا ضد أحد مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك عقب إرسال ذلك الشخص رسالة سب خلالها مدكور على تطبيق ماسنجر للمحادثات.

ونشر «مدكور» صورة من المحادثة بينه وبين الشاب، وعلق عليها قائلا: «للأسف لازم أعمل كده علشان كل واحد يخليه في نفسه ويحترم نفسه، شكرا أستاذ جورج».

المنشور الأصلي الذي أعاد «مدكور» نشره، يرجع إلى جورج فريد المحامي الخاص به، والذي كتب عبر حسابه بـ«فيسبوك»، قائلًا: «تواصل معي الإعلامي المحترم شريف مدكور وأخبرني إن صاحب هذا الأكونت قام بسب وقذفه عن طريق رسائل الماسنجر، وبصفتي المستشار القانوني للإعلامي شريف مدكور قمنا على الفور بتقديم بلاغ والسير في الإجراءات القانونية نحو صاحب هذا الأكونت».

وأضاف: «وعلشان هو هيشوف البوست ده أحب أعرفه اننا توصلنا إليه، هو اسمه عادل ومقيم في منطقه البدرشين وكمان آخر رقمين في موبايله 83، ومن المنتظر تحديد أقرب جلسه لتقديم الأخ عادل للمحاكمة التي تصل إلى الحبس وغرامة عشان تحرم يا عادل تدخل تشتم في الناس المحترمة».

فيما كتب الإعلامي الشهير تعليقًا على منشوره حاز على إعجاب عدد من متابعيه، حيث قال ساخرًا: «دي الغرامة مبلغ حلو عشرين ألف جنيه».

شريف مدكور ينتقد المذيعين: «ليه تخلو الضيف يعيط؟»

وكان شريف مدكور أبدى رفضه لضغط المذيعين على ضيوفهم ، حتى ينهاروا بالبكاء على الشاشة، متسائلًا عما يجنونه جراء ذلك الفعل، متعجبًا من قدرة الضيوف على مواصلة الحلقة بعدها والضحك وكأن شيئًا لم يكن.

وكتب «مدكور» على صفحته: «مش فاهم إيه الغرض إن مذيع أو مذيعه يخلي الضيف المغني أو الممثل يعيط؟ إيه الحلو في كده؟ ليه سؤال عملت إيه بعد وفاة أمك أو بنتك أو أبوك؟ والغريبة إن بعد ثواني الضيف يضحك!!!!».