شريف مدكور: طلبت من الله رسالة حب فمرضت بالسرطان

قال الإعلامي شريف مدكور، إن الرجال بعد سن 45 عامًا يجب عليهم إجراء فحوصات على القولون كل عامين، ومراقبة البراز، حتى لا يفاجئوا بإصابتهم بالسرطان في مراحله المتطورة.

وأضاف "مدكور" خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية سهير جودة والفنانة منى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أن الشوي الخاطئ أو وجود "هباب" على الأطعمة أحد الأسباب المؤدية للإصابة بالسرطان، بينما أثبتت الدراسات الحديثة أن السكريات تضر بالصحة لكنها لا تسبب السرطان، موضحًا أنه أنهى فترة علاجه من السرطان منذ فترة قريبة، ولكنه يعاني حاليًا من وجود تنميل خفيف في الأطراف: "الحمد لله بقيت أفضل دلوقتي، والحمد لله".

وأكد أنه دعا الله أثناء تأديته العمرة بالمملكة العربية السعودية بأن يرسل له علامة على حبه له ورضاه عنه، وبعدها بأسبوعين علم بمرضه بسرطان القولون: "أول ما اتقالي عندك سرطان، حسيت إن ربنا بيقولي أنا بحبك"، مشيرًا إلى أن عددًا من الأشخاص تنمروا بمرضه، لكن والدته أجبرته على عدم الدعاء عليهم، بل والدعاء لهم: "بعديها بقي بيبعتولي اعتذارات، وأغلبهم كونوا فكرة عني بالسمع".