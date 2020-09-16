شريف مدكور: بعيط في لحظات الفرح وما بكتش وأنا عندي سرطان

قال الإعلامي شريف مدكور إنه وفي أوقات الأحزان لا يتأثر حتى وفي فترة مرضه بالسرطان مؤخرا، بينما دائما ما يبكي في لحظات الفرح التي يمر بها أو خلال حضوره لفرح أحد أصدقائه.

وأضاف "مدكور" خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، والذي تقدمه الإعلامية سهير جودة ومنى عبدالغني، والمذاع على فضائية "CBC"، أنه قام بفركشة خطبته على 3 بنات من قبل، وكانت حمواته في الثلاث خطبات تلك باسم "سهير"، ولم تتغير علاقته بهم حتى بعد عدم اكتمال الخطبة، موضحا أنه لم يشعر مع هؤلاء بأنه سيكون سعيدا في حياته.

وأكد أنه وخلال فترة مرضه بالسرطان لم يتوقف عن العمل أو الظهور على شاشات التلفاز، وذلك لأنه يعشق عمله ولا يرغب في الابتعاد عنه بسبب ذلك المرض، مشيرا إلى أنه وفي إحدى الحلقات قبل معرفته بمرضه بالسرطان قام بحلق شعره على الهواء تضامنا مع السيدات، وعلم بمرضه بعد ذلك.