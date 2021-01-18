نجوم الفن يساندون محمد الصغير ضد كورونا: «وصلة دعاء وتمنيات بالشفاء»

موجة من الدعم والدعاء والمساندة من نجوم الفن، حصل عليها خبير التجميل العالمي محمد الصغير والد مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، عقب إصابته بـ فيروس كورونا المستجد، خلال الموجة الثانية المنتشرة حاليا، في 3 من يناير الحالي.

وفي الآونة الأخيرة، نقل «الصغير» إلى المستشفى، وبعد حدوث مضاعفات للحالة تم نقله إلى وحدة العناية المركزة، حيث إنه يعاني من صعوبة في التنفس، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة له، متمنين له الشفاء العاجل في أقرب وقت، عقب تدهور حالته الصحية، وخضوعه للمباشرة من فريق طبي متخصص وتحت إشراف طبي متكامل.

حلا شيحة تتمنى الشفاء لمحمد الصغير: ادعوا له

وطالبت الفنانة حلا شيحة من متابعيها الدعاء محمد الصغير، قائلة: «محمد الصغير إنسان عزيز على قلوبنا.. ادعوا له كل لحظة أن يشفيه رب العالمين و يعافيه فهل ممكن تدعوا له معايا».

وأضافت شيحة عبر حسابها بـ«إنستجرام»: «جميل إننا ندعي لبعض ونتبادل الدعاء وهو يحتاج لدعائنا جميعًا اللهم أنت الشافي اللهم اشفي عبدك محمد شفاءً تاما لا يغادره سقمًا، ورده يا رب لأولاده وأحفاده و كل أحبابه أمين يا رب العالمين».

السقا يدعو لـ«حماه»: اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما

ومن قبل شيحا، طالب النجم أحمد السقا، جمهوره ومتابعيه على حسابه الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، الدعاء لوالد زوجته الإعلامية مها الصغير «حماه».

ونشر «السقا» صورة لـ «الصغير» مصحوبا بدعاء عبر انستجرام: «اللهم أذهب البأس رب الناس، أشف وأنت الشافى، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إنى أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير».

لقاء الخميسي لـ«الصغير»: بنحبك.. رجل من ذهب

كما وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة دعم إلى محمد الصغير، ونشرتصورة محمد الصغير عبر انستجرام.

وكتبت: «بنحبك.. كل اللي عرفك حبك.. رجل من ذهب.. أب رائع وصديق غالي ورجل ناجح ومثابر وإنسان بديع مخلص ومُحب وصافي».

مها الصغير بعد رض والدها: القلق لا يغير شيئا.. ثق بالله

ومن جانبها، نشرت ابنته الإعلامية مها صورة عبر خاصية الاستورى على حسابها على انستجرام.

وقالت فيها: «الشيخ الشعراوى قال جملة عظيمة جدا.. القلق لا يغير شيئا ولكن الثقة بالله تغير كل شيء.. ثق بالله».