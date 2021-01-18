غارات إسرائيلية على قطاع غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية صباح اليوم الاثنين، منطقة شرق رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة «روسيا اليوم»، في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وقالت مصادر محلية في القطاع، إنّ الطائرات الإسرائيلية استهدفت أرضا زراعية شرق مدينة رفح.

من جانبه، ذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنّ طائراته أغارت على ورشات لحفر أنفاق تابعة لحركة حماس، وأنّ الغارات جاءت ردا على الهجوم الصاروخي من قطاع غزة، حيث رصد جيش الاحتلال إطلاق صاروخين من شمال قطاع غزة نحو منطقة الشاطئ بقرب مدينة أسدود"، مضيفا أنّ صافرات الإنذار لم تطلق.

ووفقا لموقع «واينت» الإسرائيلي، فإنّ الصاروخين أطلقا من بيت حانون، ولم يتم تشغيل نظام «القبة الحديدية» لاعتراضهما، لأنّه اتضح على الفور أنّ مسارهما سينتهي بهما إلى البحر، حيث سقطا بالفعل.