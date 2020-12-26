عاجل.. طيران الاحتلال يستهدف قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر"، أن مقاتلات إسرائيلية استهدفت مواقع تابعة لحركة "حماس" الفسلطينية في قطاع غزة حيث كتب في تغريدته أن مقاتلات وطائراتالجيش الإسرائيلي أغارت على أهداف لخركة "حماس".

وأشار أدرعي عبر تغريدته إلى أن خلال الغارات تم استهداف مواقع لإنتاج الأسلحة الصاروخية فضلا عن موقع عسكري تابع للحركة، لافتا إلى أن هذه الغارات جاءت على أنها ردا على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة في وقت سابق من هذا المساء.