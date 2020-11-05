حبس سيدة وعمها بتهمة قتل الزوج بعد مشاهدتهما أثناء علاقة محرمة

قررت النيابة العامة حبس سيدة ثلاثينية وعمها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل زوجها بعد أن شاهدها أثناء علاقة جنسية محرمة مع عمها داخل منزل الزوجية، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان الزوج لبيان أسباب وفاته رسميًا وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث.

وأفادت التحقيقات بأن عم الزوجة خشي من الفضيحة فأسرع إلى إطلاق عيار ناري على رأس الزوج فسقط على الأرض جثة هامدة داخل صالة منزله في المرج، وغادر القاتل مسرح الجريمة بينما بقيت الزوجة الخائنة لتنفيذ باقي المخطط الإجرامي ظنًا منهما أنهما سيهربان من المساءلة القانونية.

صرخات الزوجة حضر عليها الجيران الذين فوجئوا بمقتل الزوج رميًا بالرصاص وبررت الزوجة ما حدث لزوجة أن ملثمين اقتحموا الشقة وحاولوا سرقتها وعندما تصدى لهم الزوج أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين.

وأفادت التحريات والتحقيقات بأن المتهم الرئيسي - عم الزوجة - كان يتردد عليها فى غياب زوجها وأقام معها علاقة جنسية، واستمرت عدة أشهر، وعقب مشاهدة الزوج لهما أثناء ممارسة العلاقة، تخلص منه الاثنان، حيث قام المتهم بإخراج طبنجة من طيات ملابسه وأطلق على الزوج الرصاص ما أسفر عن مقتل الأخير بعد إصابته بطلقة في الرأس.

وأوضحت التحريات والتحقيقات أن الزوجة عقب وقوع جريمة القتل وهروب عمها من مسرح الجريمة، قامت بالصراخ والاستغاثة بالجيران وأكدت لهم أن هناك ملثما دخل الشقة لسرقتهما وقتل زوجها، إلا أن قوات الأمن ومراجعة الكاميرات كشفت لغز الجريمة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وتم التحفظ عليهما وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق، وانتقل فريق من المحققين إلى مسرح الجريمة، وتم مناظرة الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وبدأت القوات فى مناقشة عدد من شهود العيان، وأسرة المجنى عليه، للوقوف على ملابسات الواقعة.