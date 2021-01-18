«الهجرة»: غرفة عمليات لتلقي استغاثة المصريين العالقين في أوروبا

قالت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن غرفة عمليات الوزارة والخاصة بالمصريين العالقين بالخارج مفّعلة، وذلك بعد إغلاق عدد من المطارات ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دول لمجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرة إلى أن الغرفة تتلقى أيضًا استغاثات المصريين العالقين في الدول العربية.

وأكدت الوزارة، أنها دعت جميع المصريين في مختلف الدول إلى التواصل معها حال إغلاق حدود الدول التي يقيمون بها.

وأعلنت الوزارة عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تلقي أي استغاثة، بالاضافة إلى البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة، وذلك عن طريق تسجيل بياناتهم لتيسير التواصل معهم ومعرفة الأعداد المتضررة الموجودة بالخارج، مثلما حدث في دولة الإمارات كـ(دولة ترانزيت) أو أي دولة أخرى.

وقامت الوزارة بحل مشكلة العالقين المصريين في الامارات، بعد غلق دولة الكويت حدودها.

كما دعت وزارة الهجرة المصريين بالتكاتف والتضامن مع المسافرين الذين تقطعت بهم السبل، في إطار مبادرة «خلينا سند لبعض»، لمساعدة ودعم المصريين العالقين بالخارج، وأن المعدن المصري الأصيل تظهر قوته وصلابته في المحن والشدائد.

وأوضحت وزارة الهجرة أنها تتواصل بشكل مستمر مع المصريين بالخارج وممثلي الجاليات بالخارج لمعرفة أعدادهم، ومتابعة أي استغاثة، لافتة إلى أن مبادرة «خلينا سند لبعض»، لها دور وطني مهم لتكاتف المصريين في الخارج، ومساعدة الوزارة على وحل أي مشكلة لحين انتهاء الأزمة، والتنسيق فيما يتعلق بجدول فتح رحلات الطيران مرة أخرى، أو مواعيد الرحلات، إضافة إلى تعاون وزارة السياحة والآثار في التواصل مع الشركات للتيسير على المصريين العالقين.

‎وأعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن سبل التواصل عبر الوسائل المختلفة الخاصة بالوزارة سواء نموذج التسجيل المرفق على الرابط التالي: https://forms.gle/ opmmSVtydAETfSjE6.