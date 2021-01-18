وصايا صفوت الشريف لحفيده بـ«خط الإيد»: ستكون أحسن الرجال (صورة)

حرص أحمد حفيد صفوت الشريف، على نعي جده بنشر رسالة جده له، تعود إلى عام 2008، حيث تضمنت بعض الوصايا التي يجب اتباعها من أجل أن يكون أحسن الرجال.

ونشر الحفيد وصايا جده بعد ساعات من وفاة صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 87 عامًا بعد صراع مع المرض.

السعادة والقلق

وتضمنت رسالة صفوت الشرف، والتي يبدو أنه كتبها خلف غلاف المصحف الشريف، بعض الوصايا والدعاء، قائلًا: «حفيدي أحمد.. كتاب الله يحفظك من كل سوء»، مضيفًا: «كلما منحك الله سعادة.. اقرأ سورة أو آية، وكلما شعرت بالقلق.. اقرأ سورة أو آية».

وأضاف «الشريف» في وصاياه لحفيده: «كلما شعرت بالقوة.. اقرأ سورة أو آية، وكلما شعر بالضعف.. اقرأ سورة أو آية»، واختتم وزير الإعلام الأسبق وصاياه لحفيده موجهًا الدعاء لله، قائلًا: «اللهم ثبت إيمانك.. وقوي عزيمتك، اللهم حقق أحلامه وحلمي، بإذن الله ستكون أحسن الرجال».

وحرص الأحفاد عقب إتمام مراسم دفن جدهم صفوت الشريف، على نعيه عبر كلمات مؤثرة على صفحاتهم في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وذلك بنشر بعض الصور النادرة التي تجمعهم بالراحل.

وفاة صفوت الشريف

وكانت أسرة صفوت الشريف قررت دفنه في مقابر آل شريف، بمصر الجديدة ، بجوار مقابر الرئيس الراحل حسني مبارك، وذلك بعد تشييع الجثمان عقب صلاة الجنازة بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، حيث حرص العديد من الشخصيات على مشاركة عائلة صفوت الشريف في مشهد الوداع، وكان على رأسهم جمال مبارك، نجل الرئيس حسني مبارك، وزكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عز.

وتوفى صفوت الشريف، الأربعاء الماضي، بمستشفى واد النيل، وذلك بعد صراع مع مرض اللوكيميا، حيث تردد مؤخرًا إلى المستشفى لأكثر من مرة لتناول العلاج، إلا أن تدهورت صحته في الأيام الأخيرة، حتى فاضت روحه إلى بارئها.