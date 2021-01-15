10 مشاهد في وداع صفوت الشريف.. أبرزها ظهور جمال مبارك وأحمد عز (صور)

شهدت اللحظات الأخيرة في وداع صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، ورئيس مجلس الشورى الأسبق، العديد من المشاهد التي ستظل مرتبطة بمشهد وداع أحد أبرز رموز نظام حسني مبارك، وهو ما ترصده «الوطن»، في السطور التالية، حيث تستعرض أبرز 10 مشاهد في وداع صفوت الشريف، والتي جاءت كالتالي.

* توفى صفوت الشريف، وزير الإعلام الأسبق، وعضو مجلس الشورى الأسبق، في مستشفى وادى النيل، عن عمر ناهز 87 عاما بعد صراع مع مرض اللوكيميا، حيث تدهورت حالته في الفترة الأخيرة.

صلاة الجنازة

* تم فتح أبواب مقابر آل شريف، منذ الساعات الأولى لصباح أمس الخميس، لاستقبال جثمان صفوت الشريف، حيث قررت الأسرة إتمام مراسم الدفن عقب صلاة العصر.

* تم تشييع الجثمان من مسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، وظلت مراسم الدفن غير معروفة، خاصة فيما يتعلق بموعد ومكان إقامة صلاة الجنازة.

* تجمع أقارب الراحل صفوت الشريف، وأصدقاؤه ومحبوه داخل مسجد حسن الشربتلي، حيث تم إغلاق باب المسجد أمام الصحافة والإعلام، بعدما دخلت سيارة الإسعاف وبداخلها الجثمان.

* وصل زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، قبل دقائق من صلاة العصر، وقام بتقديم العزاء لأقارب صفوت الشريف.

* مع آذان العصر دخل جميع من في ساحة المسجد لأداء صلاة العصر، وبعد انتهاء الصلاة خرج الجميع إلى الساحة الخارجية أمام المسجد لأداء صلاة الجنازة، حيث اصطف الرجال ومن خلفهم النساء.

حضور جمال مبارك

*حرص جمال مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، على أداء صلاة الجنازة، حيث التحق بالحاضرين في مشهد وداع صفوت الشريف، قبل دقائق من صلاة الجنازة.

* خرج الجثمان من المسجد، متجها إلى مثواه الأخير عند مقابر أسرة آل شريف، حيث تم افتراش الكراسي أمام باب المقبرة على صفين من أجل الجلوس لتلقي العزاء عقب إتمام مراسم الدفن.

* حرص رجل الأعمال أحمد عز، الذي غاب عن صلاة الجنازة، على الحضور إلى مقابر الشريف، من أجل توديع صفوت الشريف، والذي بدا اهتمامه بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا واضحا، حيث ارتدى «عز» الكمامة والقفاز الطبي.

*انتهت مراسم الدفن وتم الدعاء للميت، ومن ثم بدأت عائلة صفوت الشريف في تلقي العزاء على المقابر، ليسدل الستار بهذا المشهد، على قصة رمز من رموز نظام مبارك.